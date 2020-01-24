687人受勳新高 警94人倍增 盧偉聰陶輝曾正科上榜 民權觀察批「脫離民意」

港府：表揚處理社會事件抗疫者

今年共有687人獲授勳銜，較去年的399人多逾七成。政府發言人說，今年獲頒授行政長官社區服務獎狀及行政長官公共服務獎狀的人特別多，藉以表揚在過去一年處理社會事件和應對新冠病毒疫情表現傑出的人士。本報就授勳名單向警方查詢，至截稿時未有回應。

根據名單，獲授勳銜及嘉獎的現職或已退休警務人員有94人，佔總數近14%。若不計盧偉聰，現職官階最高的獲獎警察包括高級助理處長蔡展鵬和袁旭健，二人獲頒香港警察卓越獎章。有12名在行動中受傷的警員獲頒銀或銅英勇勳章，包括被鋼珠射爆牙、在短片中問示威者「你哋真係咁憎我哋」的高級督察黃家倫。政府表揚他們「奮不顧身和忘我無私的英勇表現」。

李桂華林志偉獲「榮譽獎章」

此外，有21名警察獲頒「香港警察榮譽獎章」，包括現隸屬國家安全處的高級警司李桂華，及香港警察隊員佐級協會主席林志偉。林志偉向本報表示，感謝警隊的推薦，稱政府頒獎是對他30多年來工作的肯定，會繼續維護法紀和保護市民。

政府今年向253人頒授「行政長官公共服務獎狀」，當中有56人為警務人員，包括在反修例運動中負責指揮驅散行動、近月涉及僭建事件的陶輝，以及指揮速龍小隊的莊定賢；在理大衝突期間多次現身講解警方行動的助理處長周一鳴；以及行動部高級警司汪威遜、曾正科等。因連月出席警方記者會而為人熟悉的總警司謝振中、警司高振邦也獲嘉獎；去年任鐵路警區指揮官、現接替江永祥的高級警司梁仲文亦榜上有名。

民權觀察成員王浩賢表示，政府去年要警隊接「硬命令」，鎮壓社會運動，如今向大量警察頒獎是「找數」，不感意外。他批評政府一直不透過政治手段解決社會紛爭，利用警隊作為遏制市民聲音的工具，令衝突愈演愈烈，而政府嘉許他們，反映政府「完全脫離民意」。

王續稱，警方在整場運動以武力鎮壓是有目共睹，且受國際關注，令市民失去信心，「警隊無認受性，無市民尊重，攞幾多勳章又有什麼意義呢？北韓軍官心口都有好多『荷蘭水蓋』，警隊是否也要這樣？」

「曾正科為7‧21大話冚大話」

林卓廷：政治信息即特首撐佢

民主黨立法會議員林卓廷批評，指特首林鄭月娥「一無所有，只得警隊」，故要特別嘉許。就曾正科獲嘉許，他直斥「離譜」，指曾正科不單止於去年7月21日沒有保護市民，事後更就警方到場時間爭拗、「大話冚大話」，令警隊蒙羞。

廉署正調查7．21事件中有無警員涉公職人員行為失當，林卓廷指政府嘉許曾正科，認為此舉的政治信息就是「特首撐佢」，「你叫廉署點查先？」另外他亦批評，陶輝去年6．12下令發射催淚彈，警方包抄造成中信大廈外「人踩人」，監警會亦狠批此事，政府卻嘉許他是極之「離譜」。

葛珮帆：警頂住壓力 需予肯定

民建聯立法會議員葛珮帆認為，警隊維持治安的任務艱辛，他們頂住壓力「守護香港」，需要肯定。

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