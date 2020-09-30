不留立會退黨離開政壇 陳淑莊：欠了戰友

考慮身體 希望休息陪伴母親

陳淑莊2006年加入公民黨，成為創黨成員，2007及2008年分別當選區議員及立法會議員，2012年選舉失利，至2016年重返議會。她在昨日上午11時民主派商討去留的會議上，交代不留任及退出政壇的決定。有案底在身不符參選資格的她，表示本已打算在今屆立法會後告別政壇，奈何立法會延任一年，思考後仍決定離開，但因不想影響民調結果，亦不願為其他民主派成員帶來壓力，才待昨天宣布。

在民主派議員宣布留任立法會當日宣布離開，陳淑莊希望大家不要有任何揣測，稱離任原因與陳志全及朱凱廸不同，亦深明決定留任的議員作出了非常艱難的決定，「覺得我有欠了他們」，亦感謝戰友不感覺她是「逃兵」。她說離開議會後，或對留任及不留任的議員「兩邊都會鬧」。

49歲的陳淑莊，去年因患腦瘤接受手術，她說退出政壇是考慮到自己踏入50歲，經歷了生死和坐牢邊緣，認為對自己身體及與家人都不夠好，是時候要休息，「這個時候要先照顧自己身體，否則照顧不到任何人」。她又提到，從政多年對媽媽帶來很大影響，很多年沒試過母女無拘束地吃飯，希望趁二人身體狀况仍然良好，可以度過更多時光。

稱未打算未來 「不會做KOL接受訪問」

當年由公民黨余若薇邀請成為公民黨創黨成員，被問到為何退黨，陳淑莊說，由於公民黨決定留任立法會，她亦非常尊重，但因私人理由與黨決定不同，加上過去雖有數年沒擔任議員，但都不是真正停下來，期望退黨可以有徹底休息。她感激公民黨的支持，亦在昨晨致電余若薇交代。

回顧過去議會工作，陳認為仍有不少工作未做到，「欠了香港人」，任內對高鐵一地兩檢、《港區國安法》及反修例事件都非常傷感。她說暫時對未來仍未有打算，相信不會「靜太耐」，但不會再做KOL或接受訪問，會繼續支持公民黨和民主運動，若議會需要協助，作為市民亦義不容辭。她形容退出政壇是「人生一個暫時的訣別，亦是一個新開始」，感謝港人給她機會服務香港，能夠服務自己的家是畢生榮幸。