民調篩三成人參考 整體過半反對留任

「傾向民主派」支持留任不過半

香港民意研究數據顯示，以自稱政治取向分類，「傾向民主派」、「傾向中間派」及「傾向建制派」者，支持留任比率也不過一半，但「傾向中間派」及「傾向建制派」者，反對留任均過半數（見表2）。香港民意研究所行政總裁鍾庭耀說，建制派有較多人反對民主派留任。

以整體年齡層分析，50歲以上群組反對留任的比率最高，有過半數的56.3％，而30至49歲群組也有50.8％人反對留任；3個劃分的年齡群組中，無一個過半數支持留任，30至49歲群組有39.4％支持留任，比率為3群組中最高。

民建聯立法會議員陳克勤揶揄民主派，指他們計算738人「民主派支持者群組」，即支持留任有335人，反對有326人，形容「食相非常難睇」，又說「民主黨以後不要再叫民主黨了，不如叫做335吧！」