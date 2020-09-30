民調未過門檻 泛民「政治決定」留任 剩21非建制 倘建制提「DQ」或可通過

去留各不過半 相距兩百分點

香港民意研究所和中大傳播與民意調查中心於本月21至26日，隨機抽樣以電話訪問2560名市民，其中738人是參與民調15名議員的支持者，按機制民主派只會計算支持者的取態，當中47.1%受訪者支持民主派留任，45.8%支持離任，差距不足兩個百分點，而誤差是3％至4％，兩者均未過半數門檻。根據早前協議，如支持離任者不過半，民主派要自行作「政治判斷」定去留。

胡志偉認民意分歧 未顧選情

林卓廷：將約初選素人商合作

民主黨主席胡志偉承認民意分歧，惟「希望能緊守這條議會戰線，令我們可以繼續為民發聲，亦阻止所有『惡法』的進展速度」。被問留任會否不利明年選情，他說議員會為決定承擔政治責任，未有考慮選情影響，但希望市民明白他們需堅守每一條戰線。

公民黨楊岳橋表示，「我們知道這個決定不能夠完全說服任何一方，即使選擇離開，都不能說服任何一個期望留下的人」，稱留任的民主派議員只能繼續努力，「做得幾多得幾多」。

民主黨林卓廷說將約見初選素人討論未來合作，又稱會和初選勝出者商討合作平台。至於來年的議會工作，他說會阻止建制派引用特權法調查反修例運動、反對容許港人在大灣區投票、爭取被內地扣押的12港人返港。來年民主派議員減少，他認為各人要「多走幾步」，集中處理議會工作，地區服務或需相應減少。

原有15名議員受民調結果綑綁，包括民主黨7人、公民黨5人、香港本土毛孟靜、工黨張超雄、社福界邵家臻，惟公民黨陳淑莊因個人理由選擇離任（見A2版）。

鄭松泰陳沛然留任 形勢未大變

立法會70個議席，將剩下62人。建制派現時有41人，民主派19人、熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然決定留任，即非建制派有21人，立法會內建制與非建制派之間的形勢未有大變（見表1）。建制派不足全體議員的三分之二（47人）通過政改方案；修改《議事規則》、引用《權力及特權法》作調查等議員議案要分組點票，建制派在地區直選和功能組別均佔過半數，理論上只要建制派全數贊成相關議案便可通過，泛民的「主留派」一直關注經民聯梁美芬提出引特權法查反修例示威資金來源，民主派留在立法會可用程序拖延。

建制夠票修議規引特權法

較大變數的是在立法會內取消議員資格，只需出席會議三分之二議員贊成便可通過，現時非建制派僅佔62人的三分之一，只要一人在投票時必須避席或不在席，而建制派全數在席的話，相關取消議員資格（DQ）的議案便可通過。現時譴責民主黨許智峯的調查委員會已完成工作，鄭松泰亦面對類似情况，延長一年的議會，二人面對的譴責動議將再排上議程。

民主派留任昨亦引起不少爭議。早前公開表示反對民主派留任的屯門區議員張可森認為，留任的泛民議員應自行向市民交代，早前曾公開承諾在議會將做的事，就要繼續做好。他說泛民議員要搞清楚是次留任並非民意，而是政治決定。至於民主派會否撕裂，他認為留任決定應不會令本土派支持者進一步失望。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676