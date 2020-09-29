健康碼系統測試完成 十一前通關機會不大

張建宗：初期有配額 開放經商探親

多名立法會議員昨在財委會會議上關注港府推出健康碼的進展及恢復通關的問題。張建宗表示，10月1日前通關機會不大，港府正與內地、澳門緊密聯繫，爭取在疫情穩定後開通。他說已完成健康碼系統測試，技術上已就緒，但需待疫情穩定才可推行。他說，推出健康碼初期會有一定數目的配額，只會開放予經商及探親，不包括旅遊，屆時市民要上網預約。

研資助基層檢測 料私人市場收費會下降

民建聯主席李慧琼表示，不少基層擔心通關所需檢測費太貴，問政府能否為基層提供較便宜檢測安排或資助基層。張建宗回應稱會認真研究。民建聯蔣麗芸問到健康碼檢測費能否減至少於100元，張建宗稱現時私人市場的檢測能力增大，與以前相比有很大進步，相信檢測收費會下降。

旅遊界議員姚思榮關注公營及私營機構在通關後的檢測量，食物及衛生局長陳肇始表示，公營機構每日可檢測約7000個樣本，私營機構每日檢測量則數以萬計。她相信通關後有較多人檢測時，市場價錢就會調整。

中小企：檢測費長遠財政壓力大

社協：基層難負擔費用 促政府資助

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，不少企業受疫情影響，長時間無法返內地，希望盡快恢復通關並推出健康碼，冀政府除考慮疫情，亦要平衡對商界的影響。他認為如未來一周都沒本地個案，應推出健康碼。

目前港府認可的新冠病毒檢測機構，普遍每次檢測費約1000至2000多元不等。劉達邦表示，員工返內地工作，每人每次檢測費高達2000多元，長遠對中小企的財政壓力大，尤其是員工需頗密來往兩地的企業。他認為如今政府有更大空間檢測，冀政府就健康碼提供檢測安排，最理想是每次檢測費少於500元。

社區組織協會幹事施麗珊表示，收到不少需跨境工作的基層或跨境家庭求助，檢測費動輒千元，基層難以負擔，部分因此未能返內地。她建議政府向基層提供相應資助，如每次檢測費可降至百多元，會較理想。