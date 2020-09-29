中環新海濱地延來季 分析料避「淡市」

黃偉綸：「雙信封制」招標複雜 需時準備

被問及是否因為目前商廈市場欠佳而延遲推售項目，黃偉綸強調，中環新海濱3號商業地具價值及策略性，價格非唯一考慮因素，項目對未來商業運作、海濱設計的通達度等亦重要，若發展商出價未達政府制定的底價，政府亦不會出售土地，以確保不會賤賣土地。

仲量聯行：疫情受控後 投資者信心更大

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平認為，當經濟和投資市場仍有不確定性，政府推遲中環海濱商業地皮招標亦屬合理，該地皮被認為是香港未來數年最有價值的土地之一，值得在更恰當的時機出售，讓地產商和投資者能更好評估及作出重要的投資決定。

仲量聯行估價部資深董事周若瑜則表示，政府延遲推出中環商業地皮與市况疲弱有關，現時經濟前景未明，疫情仍未完全受控，發展商的出價必然受到影響，預料要待疫情受控後，發展商及投資者始會有更大信心競投該地皮。

此外，對於政府不再延長竹篙灣、香港迪士尼樂園毗鄰一幅60公頃土地的認購權，黃偉綸表示，商務及經濟發展局、發展局及規劃署將會就土地的最佳用途作研究，因地皮有高度及用途限制的契約，規定不可作住宅發展，若要發展，亦要獲華特迪士尼批准。