免再流標 山頂地王一拆二推售 政府盼吸引發展商 分析：疫下出價或保守

將提供240伙 市場估值118億 呎價4.1萬

發展局長黃偉綸解釋，考慮到山頂文輝道地皮或太大，可參與的發展商較少，令地皮在2018年推售時流標收場，故拆細出售，希望吸引更多發展商參與，同時亦不影響其價值。上述山頂豪宅地皮位於文輝道2、4、6、8、9及11號，政府將地皮分拆兩部分出售，來季推出的2、4、6、8號，地盤面積約13.49萬方呎，佔原先地皮面積70%，將提供240伙。假設兩幅地皮地積比率均為2.13倍，來季先推出的地皮可建樓面料近29萬方呎，市場估值最高達118億元，折合每呎樓面地價4.1萬元。

文輝道地皮2018年10月流標後，當年黃偉綸曾表示，政府訂出的底價是非常合理，市場估價介乎240多億至480億，而當時入標價是低於240億元，以可建樓面約40萬呎計，即5個有入標的發展商財團，每呎地價出價均低於6萬元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，是次政府將地皮「一拆二」，可降低投資總額，相信能吸引更多發展商入標。萊坊執行董事林浩文表示，地皮屬「兵家必爭之地」，但因疫情關係，出價或會較保守；就算「一拆二」，如政府不隨行就市，地皮仍有流標可能。

黃偉綸又稱，除文輝道豪宅地皮外，下季亦會推售東九啟德4E區1號地皮，可提供約390伙，另港鐵將於下季推出黃竹坑站5期項目，料可提供約1000伙，連同私人及重建項目，季內推出的私宅單位數目共2780伙；計及今年首兩季提供的4620伙，本財政年度首3季可提供約7400伙私樓住宅土地供應，佔本年度目標1.29萬伙約57%。

首3季料提供7400伙 佔全年目標57%

黃偉綸有信心達標 視乎補地價磋商

黃續稱，全年目標提供約1.29萬伙中，約4150伙屬私人發展或重建項目，該部分今年已提供1680伙，距離目標差2400多伙，政府能否達標視乎多少私人發展項目可完成補地價，並透露現時有數個大型項目正就補地價磋商。扣除私人發展或重建項目，本年度來自政府官地、一鐵一局的供應近9000伙，有信心可達標。

不過，美聯首席分析師劉嘉輝分析，根據政府公布數據，今年度第四季要提供約5500伙才可達至全年目標，除非有大型地皮推出招標，或有大型項目補地價，否則將難達標，估計本財政年度賣地計劃提供單位有可能不足1.2萬伙，或是2010年政府恢復主動賣地後的11年新低。他續說，若未來供應偏低情况持續，而剛性需求依然殷切下，私宅供求失衡勢將加劇，除了政府積極推地，期望「土地共享先導計劃」可紓緩房屋供應不足問題。

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