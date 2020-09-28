原定暑假開 「天際走廊」未完工啟用無期

因應疫情 商店未招標

連接一號客運大樓（T1）及北衛星客運廊的天際走廊全長200米，橋下淨空高度28米，原預計今年中落成，取代旅客巴士，讓旅客可自行由一號客運大樓步行至北衛星客運廊，屆時旅客可在橋上商店、食肆或觀景台，俯瞰包括空中巴士A380等大型飛機在橋底經過。機管局亦因應新通道啟用後的閘口位置，於去年率先做第一階段登機閘口編號重新編排工作。

不過，疫情下機場旅客大減，北衛星客運廊亦於2月中暫停運作，本報近日向機管局查詢，獲證實天際走廊將延遲啟用。局方稱，天際走廊於今年初完成主橋結構組裝及升橋工序，現正作設施安裝、內部裝修及機電工程。局方又表示，會繼續密切留意疫情及其對機場整體客運需求的影響，以作天際走廊商店及食肆的招標程序，及計劃北衛星客運廊的營運及天際走廊的啟用詳情。涉及北衛星客運廊登機閘口及停機位號碼的第二階段重新編配工作，局方稱會與機場同業緊密合作，適時通知旅客有關事宜。

T1翻新工程 機局稱按計劃進行

至於其他一號客運大樓設施的翻新工程，例如於登機閘口安裝容貌辨識自助閘口、增設主題候機區及翻新洗手間等項目，機管局稱正按計劃進行。根據資料，整個一號客運大樓翻新計劃耗資90億元，原計劃在三跑工程於2024年全部完工前，可處理不斷增長的客運量。