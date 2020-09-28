兩客運大樓工程合約遲半年批 機局：維持2024年底前完成

T2擴建原年初動工 上月批合約

新客運樓上蓋工程 合約年尾批

機管局上月批出總值128.86億元的二號客運大樓擴建工程，為三跑計劃至今，除填海之外的最高金額工程合約，但沒資料顯示工程完成時間。本報翻查機管局網頁，發現2017年6月公開的環評報告施工時間表中，二號客運大樓主要工程原應於去年中展開，至2024年第三季完成，工程期5年；另一份本報取得日期為去年11月的施工時間表，工程改為今年第一季展開，同樣於2024年第三季落成，施工期縮至近4年半。

至於在新填海區興建、樓面面積有28萬平方米的三跑道客運大樓及停機坪，亦本應於今年第一季開工，2024年第三季落成，屆時會提供34個廊前停機位及23個遠方停機位。不過，根據機管局今年6月提交立法會的文件，該總值263億元的工程，僅前期地基及底部結構工程合約於今年第一季開展，上蓋結構主要工程要到今年第四季始批出合約，料延遲超過半年；若施工期維持不變，則可能要到2025年始落成。翻查資料，2011年第三季動工興建的中場客運廊樓面面積約為10萬平方米，設有20個停機位，在2016年3月始正式啟用，工程期接近4年半。

局方：新大樓已展開地基工程

機管局沒有回覆以上兩大工程延遲動工的原因，只表示自去年底二號客運大樓暫時關閉後，其擴建工程、包括地基及底部結構工程及其他上蓋結構改建工程，一直按計劃進行，當中新的南附屬大樓建造工程亦已完成；同時，三跑道客運大樓亦已於填海土地上展開地基及底部結構工程，並會按計劃因應工程進度推展上蓋結構工程。機管局表示維持原定目標，於2022年啟用新建成的第三條跑道，並於2024年底前完成整項三跑道系統工程。