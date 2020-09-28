機場建設費收入大縮 三跑受壓 學者指客流恢復需時 料難如期2030停收費

爆疫前月均收3億建設費

原預料落成6年還清借貸

造價1415億元的三跑道系統項目，工程於2016年展開，根據機管局一直說法，工程資金來自3種融資方式，包括2015年起停止向政府派發股息10年並保留溢利、徵收機場建設費及借貸，三者涉資分別佔33%、18%及49%，或約470億元、260億元及690億元。按原計劃，政府可於2025年起重新收息，建設費則會徵收至還清三跑貸款為止；局方一直估計三跑落成後6年可還清貸款，即建設費約徵收至2030/31年度。

根據機管局年報，建設費自2016年8月開始徵收，至今年3月合共收取133.17億元，超過原估計260億元的一半，期內每月平均收到的建設費約3億元。不過，受疫情影響，今年4至8月機管局只錄得合共30.8萬人次旅客。本報日前向機管局查詢期內收取的機場建設費，局方未有提供。

本報推算：4至8月均不足千萬元 僅爆疫前3.3%

本報記者根據機管局2015年收取建設費時提出的比例、即最少70%旅客支付不多於90元等資料推算，自4月起的5個月內，收取的建設費只有約3320萬元；即使假設期內所有旅客都是長途經濟客，按每人收取160元推算，亦只有4928萬元，即月均不足1000萬元，僅及爆疫前的3.3%。

溢利留作三跑費 料今年顯著收縮

與此同時，上一年度雖然相繼受社會運動及疫情影響，機管局的權益股東應佔溢利仍有約59億元，但在疫情持續下，客運大樓形同死城，不少商店及食肆暫時停業，加上機管局要推出46億元措施支援業界，料今年度難以維持過去多年每年數十億元溢利。根據以往做法，每年的權益股東應佔溢利中，約80%作為股息派予政府，推此計算，2015年起機管局每年仍可保留約40億至90億元，但今年機場收入大減，可保留作三跑工程費的款額料會顯著收縮。

機管局：維持徵費至還清借貸

就會否更改三跑融資方式，機管局回應表示目前繼續按計劃維持徵收機場建設費，直至與三跑道系統項目相關借貸悉數償還止，收取的建設費總額及借貸情况會定期於機管局年報及中期報告公布，並會保持審慎理財原則，繼續監察營運環境及市况，按需要調整融資安排。機管局並無回應收入減少下，對三跑工程有沒有影響，及有沒有工程項目因資金原因而要延遲。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，對建設費可如期於2030/31年度停收不樂觀。他說即使航空交通可恢復，但客量回升需時，機場收入及建設費未必可即時回到過去幾年水平，對機管局未來收入構成壓力。另外，機管局今年6月向21間銀行簽訂5年期350億元貸款，較原計劃的200億元貸款額大增，還款額亦相對增加，他假設如疫情持續近一年，建設費就有較大可能亦要延遲一年停收，始能還清貸款，但他相信機管局「未必會咁早講」，而要視乎屆時環境。

學者：倘疫情減人力成本 有利工程

除了疫情因素，徐家健亦提及鄰近的深圳機場亦已表示計劃擴大國際線網絡，廣州機場亦正擴建，勢將加劇與香港機場競爭。不過他亦指出，若疫情令物料及人力資源成本下降，對三跑工程會有利，但可否順利如期完工亦是關鍵，「（基建工程）經常有遲無早」。

明報記者 鄧俊豐

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