12港人扣逾月 公安將呈請檢察院批准逮捕

港警循「組織及策劃跨境犯罪」調查

香港警方稱，前日（25日）接獲廣東省公安廳回覆，指深圳市公安局鹽田分局正刑事拘留該12名疑犯作深入調查。調查發現，12人於8月23日在西貢布袋澳碼頭登上由偷渡集團安排的快艇，12人當中一人負責開船，計劃經內地海域逃到台灣，以逃避在港涉案的刑責。警方引述內地調查所指，該批港人登船前已向偷渡集團人員繳付資金，作為安排出逃的費用。

檢察院須7日內決定批捕否

警方聲明指出，深圳市公安局鹽田分局仍在調查案件，稍後將依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》，向深圳市鹽田區人民檢察院呈請對有關的人批准逮捕。警方的聲明並無提及任何涉及國家安全法規或機構。而根據規定，內地檢察院在接到公安機關提請批准逮捕書後，7日內要作出批准或不批准逮捕的決定。

警方又表示，按廣東省公安廳提供資料及翻查海事處紀錄，涉嫌偷渡快艇於8日23日上午約7時許由布袋澳開出，約7時半離開香港水域界線進入內地水域，水警數碼雷達保安系統最後偵測到該艘快艇的時間為上午8時許，其時已離開香港水域界限約10.9浬，並正向東南方向航行。廣東海警局公告提及當日9時在其管轄海域內（北緯21°54'00''，東經114°53'00''）查獲快艇，該位置在香港水域界限以外東南方約26浬。

家屬委託律師：批捕後續偵查 再決定起訴否

其中一名受家屬委託內地律師表示，相信檢察院一方很大可能批捕。他說，若批捕，公安偵查完畢再提交起訴意見書，檢察院按法律規定需於一個月內，或再延長半個月，決定起訴與否。