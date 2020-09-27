一宗輸入本地零感染 91日最少

【明報專訊】本港新冠病毒疫情持續回落，昨日僅一宗巴林抵港機組人員確診個案，沒有本地個案，是91日內錄得最低確診數字。普及社區檢測計劃（全民檢測）完成一個多星期後，華昇診斷中心昨日清空了中山紀念公園體育館的實驗室設施，但對於備受關注的全民檢測成本，該中心仍不清楚。
巴林抵港機組人員染疫
一名48歲男貨機機組人員於9月1日出現病徵，在24日從巴林抵港在機場取樣化驗後確診，同機兩名機組人員列為密切接觸者需檢疫，本港累計有5060宗個案。昨天是自6月28日以來錄得最低確診數字，亦是連續第5日無新增源頭不明的本地個案。
全民檢測於9月14日完結，華昇診斷中心位於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室昨日清場。華昇診斷中心董事長胡定旭接受傳媒訪問時表示，同日已將氣膜「放氣」並清空場地，會將所有設備搬到他們的倉庫，如未來需再做大型檢測，可在一周內重啟氣膜實驗室。
中山公園氣膜實驗室清場 開支未明
被問重啟時是否仍需引入外援，胡定旭回應「我想大家不需要太過執著需不需要靠外援」，認為最重要是有足夠檢測人員協助。他指剛過去的全民檢測實驗室開支全由中央承擔，目前正與中央結算，金額仍不清楚。
他說，若以三合一混樣檢測，華昇每天可做9萬個檢測，他相信若港府推行健康碼和旅遊氣泡，華昇可提供足夠檢測量。
（疫情第三波）
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