一宗輸入本地零感染 91日最少

巴林抵港機組人員染疫

一名48歲男貨機機組人員於9月1日出現病徵，在24日從巴林抵港在機場取樣化驗後確診，同機兩名機組人員列為密切接觸者需檢疫，本港累計有5060宗個案。昨天是自6月28日以來錄得最低確診數字，亦是連續第5日無新增源頭不明的本地個案。

全民檢測於9月14日完結，華昇診斷中心位於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室昨日清場。華昇診斷中心董事長胡定旭接受傳媒訪問時表示，同日已將氣膜「放氣」並清空場地，會將所有設備搬到他們的倉庫，如未來需再做大型檢測，可在一周內重啟氣膜實驗室。

中山公園氣膜實驗室清場 開支未明

被問重啟時是否仍需引入外援，胡定旭回應「我想大家不需要太過執著需不需要靠外援」，認為最重要是有足夠檢測人員協助。他指剛過去的全民檢測實驗室開支全由中央承擔，目前正與中央結算，金額仍不清楚。

他說，若以三合一混樣檢測，華昇每天可做9萬個檢測，他相信若港府推行健康碼和旅遊氣泡，華昇可提供足夠檢測量。

（疫情第三波）