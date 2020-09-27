金象米鎖定前價格 兩年來最貴水平

惠康：鎖定價較前兩月平均價低

消委會總幹事黃鳳嫻質疑：「到底用什麼價來凍結？用建議零售價、標準價、刪除價，還是最優惠價？有好多不同價錢。」她認為應讓人知道用什麼準則計算，因為價錢浮動，若不說明過去一段時間的平均價錢，或過去幾長一段時間的最低價錢，難以知道其售價是否真的優惠市民。她促請商戶具體及更具透明度，告訴市民如何計算價惠價。對於有否在鎖定價格前抬價，惠康昨晚回覆，有關貨品價格較計劃展開前兩個月平均售價為低，該公司希望藉這計劃，在未來6個月向顧客提供物超所值的產品。

惠康前日將逾300款產品鎖定價格半年，其中5公斤金象米鎖定於75元，較鎖定前的82.9元低9.5%。據本報的超市網上貨品價格資料庫，該鎖定前價格（82.9元）是金象米兩年來高位，惠康及百佳於7月14日因搶購潮限制每人買兩包米，惠康的金象米3日後（17日）價格首度出現82.9元，其後8月及9月分別短暫見此價；百佳則最遲於5月已現此價，持續至8月，9月亦持續出現此價。

泰國米進口價較去年跌 零售價反升

疫情下，本港於2月、4月及7月現搶米潮，食米零售價反覆向上。據工業貿易署，今年首8個月平均每月的泰國米進口價為每公斤8.40元，較去年全年平均的8.65元跌3%；但今年同期的泰國米平均零售價為14.02元，較去年全年平均的13.11元高6.9%。

（疫情第三波）