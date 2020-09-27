惠康凍價 政府拒當保就業回饋 秘書處：未符可量化及透明原則

惠康重申屬1.2億「點點心意」一部分

惠康昨晚回覆時無回應有否將凍價措施列入保就業回饋，只重申「日日有低價」企劃（即凍價）為總值逾1.2億元「點點心意」計劃的一部分，由9月尾起，至少半年內維持逾300款必需品的價格，保障顧客免受價格波動影響，該公司會承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。

政府上周二（22日）表示，惠康和百佳的「保就業」計劃第二期申請已獲批，其中惠康獲批工資補貼1.845億元。政府指回饋的原則包括不少於其獲批工資補貼額50%；回饋計劃下的措施須能夠量化、具透明度，亦須屬超市平常提供優惠以外的措施；惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額一半，而惠及員工比例不能多於基本回饋金額10%。

按上述原則，惠康回饋金額為1億元。惠康上周二宣布啟動逾1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，包括斥逾8000萬元向有需要社群派100萬張現金券及100萬張餐券、捐500萬元助弱勢社群、逾300款貨品凍價，亦會向員工派現金券，但無交代凍價及派給員工所涉金額。

羅致光：價格優惠或增銷量 反而多賺

對於惠康的凍價優惠，勞工及福利局長羅致光昨日在商台《政經星期六》表示，歡迎任何減價或不加價，但由於難以衡量實質回饋數額，故不包在今次申請考慮之內，不計作回饋金額。他解釋，若超市推九折優惠，原本每件貨獲利由兩成減至一成，但可能因減價而銷量大增，反而多賺了錢，而非將補貼回饋市民；若買滿100元送20元現金券，亦難以計算是促銷抑或回饋。

稱辦抽獎非政府意見 羅：有議員屈我

至於百佳大抽獎，羅致光稱「有議員屈我叫（超市舉辦）大抽獎」，這並非政府的意見，政府只要求回饋金額不應少於其工資補貼額50%，無要求回饋方式。他說「抽獎（的回饋成效），我相信分分鐘要打折扣」，又指數以億元計六合彩亦有人無領取，不少消費者去公司購物抽獎，事後亦忘記領獎。他認為若大抽獎後有禮物無人認領，亦應回饋社會。羅又提到，數周前提及有關回饋要求，社會上一面倒反對要求超市以減價回饋社會，原因是不知道應要求超市如何減價，亦擔心影響行業生態及趕絕小型超市。

政策創新與統籌辦事處轄下「保就業」計劃秘書處昨晚回覆，惠康凍價措施未能符合必須能夠量化和具透明度的原則，故秘書處已向其所屬集團表明不會將此項措施納入回饋計劃的一部分，但歡迎惠康為其顧客推出額外優惠。

明報記者

（疫情第三波）

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