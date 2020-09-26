公務員伸腳絆警罪成 官明言判囚

被告馮耀暉（28歲）否認於去年12月21日在尖沙嘴海洋中心2337號舖外襲警員曾雋賢。

官指警已多次警告 求情稱5月被炒

裁判官鄭念慈裁決指出，庭上播放片段顯示，被告案發確實伸出右腳，其後警員曾雋賢跌倒，過程與曾供辭脗合，裁定曾是誠實證人，亦裁定被告案發時絆倒曾。鄭官續稱，案發環境嘈吵，曾已不止一次清晰警告「警察！麻煩讓開！」惟被告不依，反而伸腳絆倒曾，裁定被告刻意犯案。

辯方求情透露，被告2017年起任職政府助理文書主任，案發後一直停職，今年5月被正式解僱，現時無業，本案對他造成極大困擾，望法庭輕判。惟鄭官明言案情嚴重，只會判監。

3人紅磡襲警及阻礙交通罪成

另外，涉及去年10月11日在紅磡明安街襲擊警員徐家俊的兄弟鄧卓榮（18歲）、鄧卓凡（20歲），以及伍浩賢（18歲），昨亦被裁定襲警及阻礙交通罪成。裁判官梁嘉琪信納警員徐家俊證供，加上案發現場僅3名被告及徐警員，若警員無表露身分，相信3人不會動武。梁官下令3人還押至10月16日，索閱勞教中心和社會服務令報告後判刑。

【案件編號：KCCC2995、2524/19】

（反修例風暴）