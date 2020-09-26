圍警總打便衣 暴動罪成地盤工囚4年 官稱品格良好 判監無奈

母親女友聞判而泣 有人呼「頂住呀」

被告岑曉麟（26歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害兩罪，受審後被裁定暴動罪及交替的普通襲擊罪成；他另承認一項不依期歸押罪。被告父母及女友昨到庭旁聽，聞判後母親與女友相擁而泣，不少支持者落淚，有人高叫「頂住呀」、「等你」。據悉，被告很大可能就定罪上訴。

郭官判刑時強調，法庭判刑不會考慮政治因素，亦無意為政治事件作裁決。郭官稱當日大批群眾包圍警察總部，佔據道路、堵塞出入口及塗污外牆，行為極具挑撥性及侮辱性，強調警總作為重要執法機關，示威者行為衝擊法治，法庭要予以嚴重譴責。

「對警民關係傷害增案件嚴重性」

郭官續說，雖然被告沒使用武器、沒預謀施襲，警員亦沒受傷，參與人數及暴力程度都比旺角暴動的鄧浩賢及楊家倫案輕；但案發地點是警總，所造成的財物及公帑損失、對公眾造成的滋擾程度，以及對警民關係的傷害，均加重案件嚴重性，判刑須有阻嚇力，最終判被告囚3年10個月；被告襲擊手無寸鐵的警員，普通襲擊罪判囚5個月，與暴動罪刑期同期執行。另外被告曾缺席聆訊被緝捕歸案，不依期歸押罪判囚2個月，故總刑期為4年監禁。

郭官在結語說：「本席3年前在楊家倫案中告誡年輕人，切勿因一時之勇，以身試法，否則一旦被定罪將要付出沉重代價，然而3年後的今天又要判一名品格良好的青年入獄，對此我感到無奈。」他重申暴力就是暴力，不會因崇高理想而改變，並再次告誡年輕人，不要因個人政治主張而用武力手段抗爭。

控方案情指稱，當晚11時許，身穿便服、沒戴委任證的便衣警員張金福被臨時召回警總，當時所有入口均被示威者封閉，他在尋找入口期間疑被發現警員身分，遭包圍、辱罵及掟雜物。其後10至20名示威者在警總正門向張拳打腳踢，被告此時加入追打，拳打張右臉及背各一下，並腳踢張一下。

【案件編號：DCCC825/19】

（反修例風暴）