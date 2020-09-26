稱違限聚恐衝突 警反對民陣10‧1遊行

警加強10‧1戒備部署

據悉，因應日前被捕的23歲理大學生曾聲言下次遊行會使用更厲害的武器對付警方，而青年疑有同黨在逃，警方雖未有資料顯示被捕者計劃在10．1行動，但會相應加強當天的戒備部署。

民陣原擬10月1日下午2時至6時由銅鑼灣東角道遊行至中環，警方發出的反對通知書表示，民陣由去年6月起舉辦的多次公眾集會及遊行，其間或結束後皆出現不同的暴力事件，而相關地點及附近道路多次有參與者、市民等因衝突受傷，更列出相關事件日期，包括去年6月12日民陣舉辦的集會附近、去年7月21日民陣港島遊行後出現衝突等。

陳皓桓認為警方反對理據並不合理，稱民陣每次都是按不反對通知書的要求及警方指示安排遊行集會，認為警方是把所有衝突歸咎民陣，會在上訴時要求警方提出事實理據，指出民陣由去年6月起有哪次遊行集會不和平。

稱警「光速」反對 民陣將上訴

警方又指稱，民陣申請10月1日的遊行路線途經多個港鐵站、警察總部及高等法院等「高風險建築物」，稱近日社會氣氛仍然不穩，認為會有參與者偏離原定路線作破壞行為。

警方亦以疫情為由拒絕批出遊行，稱限聚令下不能作多於4人的聚集，而公眾遊行屬人多聚集的高危活動，會增加市民感染病毒風險。

前日警方在粉嶺拘捕的23歲男子，涉嫌在社交平台發售武器。警方調查發現，他曾在社交媒體表示，9月6日在九龍區遊行期間，他將刺鼻物投向警方防線，並聲言下次會使用更厲害的武器對付警方。據悉，警方未有資料顯示被捕人計劃在10．1行動，但也會相應加強部署。

陳皓桓認為，前香港眾志秘書長黃之鋒及社運人士古思堯前日被捕，已經是警方阻嚇市民上街的手段，認為政府與其阻嚇市民，不如回應訴求，即使市民不再上街，民怨仍在。

（港區國安法）