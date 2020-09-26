藏械男涉發港獨文宣 警查煽動分裂 國安處接手 疑有同黨在逃

暫控無牌管有槍彈今提堂 母准保釋

該男子昨晚被暫控一項無牌管有槍械及彈藥罪、一項未經許可輸入戰略物品罪及一項藏有攻擊性武器罪，案件今早在屯門裁判法院提堂；其49歲母親則獲准保釋，11月下旬向警方報到。

新界北總區重案組前日拘捕23歲姓呂男子及其49歲姓蔡母親，據悉男子為理大土木工程系一年級生，母子被指涉嫌無牌管有槍械及彈藥、未經許可輸入戰略物品及藏有攻擊性武器。警方初步調查後，指稱被捕男子涉嫌觸犯《港區國安法》，案件交國安處接手調查。

涉外國網購武器 fb Ig轉售

國家安全處高級警司李桂華稱被捕男子在多個社交平台放售物品，據了解包括facebook，Instagram及Telegram，有關群組已被刪除，有同黨在逃 。李桂華表示，被捕人主要於外國購物平台購買武器，並集運到香港，之後拍照發布至網上放售。警方早前在其寓所檢獲的胡椒球槍，李說與警方使用款式相近，但仍待軍械鑑證。

李桂華表示，警方在涉事的社交平台發現大量宣揚港獨及散播仇恨的文宣，「名稱都是以香港獨立、抗共或勇武標題為主」，被捕男子涉嫌觸犯煽動他人分裂國家罪。李稱，「附有煽動仇恨和宣揚分裂的詞句，在文宣當中，都是干犯國家安全罪」，被捕人在國安法實施之前及之後，均有上載有關文宣至社交平台。他強調在實體世界適用的法律，在網上皆適用。

疑曾刺鼻物擲警察 稱「會用更厲害武器」

李桂華另表示，被捕男子曾「圖文並茂」指出，於9月6日九龍一個非法遊行期間，據悉在旺角，將刺鼻物投擲到警方防線，並聲言下次會使用更厲害的武器對付警方；李稱對此感擔憂。

據了解，被捕青年疑是Telegram頻道「抗共港獨台 H.K.I.A.F」的管理員，該頻道屬香港群組，本月有逾千成員，現已刪除。

明報記者

（港區國安法）

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