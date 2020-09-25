民陣申十一遊行：料很快接反對通知書 會晤15分鐘「史無前例」 指警行禮如儀

岑子杰：警質疑如何符限聚令

岑子杰會後表示，今次是史無前例最快完結的會議，形容警方行禮如儀。他說警方未明言反對遊行，稱會獨立審視每項申請，考慮一籃子因素決定是否批出不反對通知書。他說，即使民陣表示會呼籲遊行參加者保持1.5米社交距離，警方仍質疑如何確保參加者符合「限聚令」的限制。

岑子杰形容，「遊行權利被警方鎖入一個密碼鎖，警方要求我們撞啱正確密碼，才可以解鎖權利」。他說民陣仍堅守舉辦合法遊行的底線，他尊重港人有不同選擇，呼籲不是參與遊行集會的人要「小心啲」，因警方幾乎沒有合情合理地使用限聚令告票，圍捕式、無差別地「見到係人嘅就告」。

民陣副召集人陳皓桓表示，警方一日未反對，民陣仍會繼續宣傳遊行，呼籲港人做好宣傳工作，不要放棄。他說過去即使警方反對遊行，仍有市民冒險表達訴求，認為港人要考慮風險再決定。

「留力夜晚」 網民同日發起行動

另外，有網民擬於10月1日當晚發起「月夕行動」，暫未有公布詳情，發起人在Telegram群組聲稱「預咗唔係和平嘅留力夜晚」。