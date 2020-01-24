HKTVmall阿布泰 疫市加薪

據統計處本月公布的服務行業收益指數，速遞業第二季收益按年升30.2%，銀行以外的金融業亦升8%。經營HKTVmall的香港電視8月公布業績，上半年轉虧為盈，賺1.09億元。HKTVmall昨回覆本報表示，今年有按通脹調整薪酬，加薪幅度介乎1%至5%，因應部門運作及工作表現而定。

賣生活百貨的阿布泰國生活百貨亦表示，員工薪酬不受疫情影響，繼續根據同事表現調整薪金。創辦人林景楠表示，疫下生意無太大影響，繼續按計劃加開6至8間分店，增加了數十名員工。他說公司原來的薪酬水平都屬較高，售貨員時薪約50元，期望可以合理薪酬吸引高質素員工，令員工歸屬感高，有利公司生意。

張華峰：股市成交量勝去年 大投行有花紅雙糧

金融服務界立法會議員張華峰表示，投資金融業界無受疫情影響，反而今年發行不少新股，成交量比去年更高，惟大都由大型投資銀行負責，中小型投資公司未能分一杯羹。他估計，大型投資銀行的員工今年可獲不少花紅，亦有機會出雙糧。

中大經濟學系副教授莊太量表示，不同行業在疫情下受影響程度不同，相信不會全部行業都凍薪或減薪。他舉例，旅遊及飲食界較受政府措施影響生意，部分行業如網上貿易則生意不太受影響，而比較與中國行業掛鈎的金融、出口生意，近日也漸恢復正常。