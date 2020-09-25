勞方促政府勿「隔山觀鬥」 籲負政治責任

委員會由勞方、資方及學者三方代表組成，每兩年一次，向行政長官及行政會議提交建議報告。有政府中人承認委員會未試過沒達成共識，料行政長官及行政會議屆時需再審視報告的分析及意見，再作決定。

勞聯秘書長周小松表示，倘委員會無法達成共識，政府不應接受凍薪，「不應隔山觀虎鬥」，起碼主導並游說僱主接受加薪，「應該去維持公義，政府看不到那2萬多人（領取最低工資的工人）有多慘？」他說當委員會「傾唔掂數」，特首及行政會議便要負起政治責任，做政治決定。

工聯會陸頌雄斥政府「縮骨」，若有決心應積極游說資方接受溫和加幅，而非以勞資無共識作「擋箭牌」，政府應爭取勞資再討論，並在會上積極斡旋，游說僱主照顧最基層市民。

倘明年凍結最低工資水平，意味會維持兩年。反對凍薪的職工盟主席吳敏兒認為，疫情下經濟及社會環境不斷變化，應一年一檢，否則原本已滯後的最低工資，只會更滯後。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為可維持兩年一檢，稱如明年經濟好轉，市場會自動調節，因屆時也難用目前的最低工資請人。

工盟促一年一檢免工資更滯後

資方抗拒：經濟好市場會調節

中大經濟學系副教授莊太量認為，如未來兩年內經濟好轉，可再檢討水平並加薪，明白基層生活困難，建議政府向他們發補貼。經濟學者關焯照認為，檢討最低工資工作複雜，一年一檢有實際運作難度。

明報記者