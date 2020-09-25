勞資未達共識 最低工資料凍結 勞方倡增至40元追通脹 資方憂「漣漪效應」抗拒

兩輪會議無果 交政府決定

法定最低工資自2011年5月1日實施，由勞方、資方及學者組成的最低工資委員會每兩年一檢，過去4次檢討都有增幅，由最初28元增至37.5元（見表）。

委員會過去檢討均達成共識，惟有消息稱，今年經歷兩輪會議，委員會未能就建議水平達成共識。據悉，勞工界委員反對凍薪，提出至少上調至約40元，以追回通脹，但資方認為企業在疫情及社會運動打擊下，營商環境轉差，擔憂上調水平會引發漣漪效應，令其他員工要求加薪，亦會引發裁員或倒閉潮，應該凍薪。有意見曾提出象徵式增加0.5元，至38元，勞方拒接受。

委員會正草擬報告，下月底前向行政長官會同行政會議提交建議，倘政府接受凍薪建議，將是最低工資首次凍結。勞工處回覆，委員會將適時公布工作進展及建議報告。

影響2萬人 逾半物管清潔

據政府統計處數據，去年5至6月本港約2.12萬人正領取每小時37.5元的最低工資，當中逾半、即1.14萬人從事物業管理、保安及清潔服務，倘明年凍結最低工資水平，他們將受影響。

勞聯：基層為抗疫貢獻

工盟：通脹凍薪即減薪

勞聯、職工盟及工聯會反對凍薪。勞聯秘書長周小松表示，正領取最低工資的2萬多人是最底層工友，應加薪以維持他們的購買力，而且大部分是清潔工、單幢式大廈的保安，在疫情下工作量及風險大增，在抗疫上作出貢獻，凍薪絕不合理。

職工盟主席吳敏兒表示「極之憤怒」，稱在通脹影響下，凍薪令工人購買力下降，形同減薪，而一旦凍薪，將維持超過一年，水平會更滯後。她說領取最低工資的工友不多，加上該批工友在疫情下有貢獻，更不應凍薪。勞工界立法會議員、工聯會陸頌雄表示極大遺憾，斥僱主獲政府過千億元支持，卻在基層工資問題上寸步不讓，「非常頑固、涼薄、孤寒」。他說近兩年通脹，起碼要加至39.3元，工聯會則要求增至43.5元。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦歡迎凍結最低工資，稱不少企業在疫情下已經營非常困難，若再上調最低工資，相信會產生漣漪效應，令其他員工工資上升，加重僱主負擔。

莊太量：政府可補貼基層

關焯照：上調恐加劇裁員

中大經濟學系副教授莊太量及冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為凍薪合適及合理。莊太量稱，在經濟及市况差、整體工資趨勢下跌下，不適宜增加最低工資，但建議政府可補貼基層。關焯照認為，目前失業率見近年新高，疫情短期內未完結，且不少僱主不再申請保就業計劃，意味會有裁員或結業潮，經濟仍然會差，在私營市場減薪下，難上調最低工資。他相信在經濟低迷下增加最低工資，僱主可能會裁員，會推高失業率。

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