網上諮詢環保界 林鄭：明日大嶼「一箭四鵰」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強說，昨日網上諮詢會歷時約兩個半小時，約80人出席，包括環團、學者、議員等，當中綠惜地球、綠領行動、綠色和平代表，以及低碳亞洲主席莊陳有表示反對「明日大嶼」，約40人發言支持該項目。

綠惜地球稱高碳燒儲備

特首着「認真睇計劃先啦」

會議期間，朱漢強在facebook發帖，稱自己發言時表示，明日大嶼是一個高碳、燃燒儲備、不可持續的方案，特首對此「平和地」回應：「朱生，你認真睇吓個計劃先啦。」

據了解，過去幾年均有出席施政報告諮詢會的天文台前台長林超英昨日未有出席會議。不過，他於本周二（22日）在網誌「草雲居」表示，已向特首送出對施政報告的意見，包括建議擱置明日大嶼項目，認為這樣做「不為香港人增添本來沒有的風險，也省下資金為防禦氣候災難作出準備」。

另外，多個與會環團要求特首將垃圾徵費列為首要落實的環保政策，促立法會盡快重啟垃圾徵費條例草案。朱漢強引述特首稱，立法會早前終止審議條例草案，不存在由政府重啟草案或是否恢復審議草案，這應由立法會決定。