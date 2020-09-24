迪士尼兩申保就業 重開續安排無薪假

「無薪假未定限期 未有裁員計劃」

樂園1月26日因疫情襲港關園，至6月18日重開，重開不足一個月，因第三波疫情而於7月15日再關園，至明日重開。香港迪士尼樂園職工會主席鄭麗兒說，園方4月才要求員工每周放一天無薪假，至6月重開時即取消，至再關園才恢復。工會昨與園方代表開定期會議，她引述園方代表在會上指今次無薪假並無限期，但會不斷審視，若營運情况好轉會停止安排。鄭並稱園方代表在會上說暫未有裁員計劃。

在首輪保就業計劃中，擁有香港迪士尼樂園的香港國際主題樂園有限公司獲發約1.53億元，承諾保住7420名僱員「飯碗」。

樂園發言人回覆，已申請首兩期保就業計劃，目前專注重開樂園，會持續密切檢視並管理營運，謹慎理財，並正小心監察疫情。

有別於海洋公園財困需政府資助救亡，樂園於2019年度有60億元收入、31.5億元流動資產。據旅遊事務專員回覆立法會文件，樂園應可以現有財政資源應付未來數年營運，若有短期周轉需要，可借用華特迪士尼公司提供最多21億元的周轉信貸。