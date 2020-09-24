旅界料擴建涉巨資 疫下發展誘因細

2025年認購權續期門檻

每年須達800萬人次

在新型冠狀病毒疫情下，全球旅遊業發展未明，國際航空運輸協會（IATA）於7月底預計今年全球航空客運量按年跌55%，料至2024年才能回復至疫情前、即2019年水平，比早前預期推遲一年。換言之，迪士尼樂園認購權即使今日可續期5年，也未必能擔保可再續下一個5年。根據立法會文件，若樂園在今日前未有決定，認購權可自動續期5年至2025年；至2025年9月前須達800萬入場人次目標，才可再續5年。

樂園於2019年度入場人次有650萬，旅遊業議會主席黃進達認為，高鐵、港珠澳大橋、大灣區發展下，樂園本有條件做到800萬入場人次，但疫情有很多不穩定因素，不容樂觀，明年入場人次亦難料，難以評估2025年人次。

旅遊界議員姚思榮則稱，樂園在第一期用地正耗資109億元擴建，要發展第二期用地相信會是「天文數字」，在現有社會氣氛下政府極難批出逾百億元投資。他指上海迪士尼分薄了香港迪士尼的吸引力，加上疫情令前景不明朗，看不到樂園有誘因在短期內發展第二期。明報記者