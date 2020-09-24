迪士尼失60公頃擴建地認購權 消息：傾向建過渡房 議員倡棄「明日大嶼」

竹篙灣第二期約60公頃的填海計劃2009年完成，原預留作為迪士尼樂園第二期擴建，由政府和華特迪士尼公司合營的香港國際主題樂園有限公司擁有認購權。本港一直不夠地建屋，該地卻長期丟空，一度計劃發展為鮮花公園，卻胎死腹中，其部分用地現發展為檢疫中心（見圖）。運輸及房屋局長陳帆今年1月6日在立法會房屋事務委員會上，曾公開呼籲迪士尼公司「可以考慮社會企業責任，從而讓這幅土地可豁免於限制性契約（即《迪士尼樂園周邊高度及用途限制契約》），以用作過渡房屋」。

港府：因經濟狀况不延長認購權

華特迪士尼極失望：續投資擴建計劃

政府昨表示，考慮到現時經濟狀况，不延長該地的認購權有效期，令認購權今日屆滿。商務及經濟發展局發言人說，主題樂園公司策略性發展方向是專注正推行的跨年擴建，並把握旅遊業逐步復蘇商機，政府認為未來數年集中發展及擴建現有度假區，而非在有關用地擴建，是謹慎做法。

華特迪士尼公司發言人對此表示極度失望，並稱未來會繼續投資現時的擴建計劃。

消息稱，政府將檢視該地長遠用途，初步傾向在疫後發展過渡房屋，但仍要視乎政府內部商討，包括需了解該地是否適合作住宅；又指該地雖已平整，但因當初未曾考慮作住宅用途，故需評估一籃子技術因素，包括區內交通配套及社區設施能否負荷大批人口等。

倘建住宅須申城規及迪士尼同意

據了解，該地將交由商經局負責。城規會資料顯示，目前迪士尼二期用地屬「其他指定用途（主題樂園）」，規劃作低密度發展，以配合旅客需求，因此訂定最高地積比率不得超過1倍，若改劃其他用途例如住宅等，須向城規會申請。

消息續稱，該地仍受《限制性契約》規限，若決定發展過渡房屋，必須徵得迪士尼同意，並在迪士尼董事局通過下才有望實行，估計仍需要一段時間處理。據限制性契約條款，為保樂園夢幻氣氛，任何第二期用地用途，其外貌景觀需與樂園互相協調，且不可設煙花、煙火和激光裝置。

旅議會盼勿犧牲旅遊用地

尹兆堅稱「遲來覺悟」：可建數萬伙

旅遊界議員姚思榮認為，只要符合規限，政府可彈性處理，做過渡房屋亦無不可，又指政府理應從市民整體需要考慮。旅遊業議會主席黃進達不希望犧牲旅遊用地作其他用途，倡撥作演唱會場地等，若作過渡房屋，有關居民「幾慘」，因周邊無配套，「想睇醫生都無，想逛街亦要搭幾十分鐘車出東涌」，且樂園每晚放煙花，憂居民將不勝其煩。

民主黨立法會議員尹兆堅形容今次是「遲來的覺悟」，又指該地閒置多年，一直倡議善用該地建屋，若參考近年東涌、橫洲、洪水橋新發展區規模比例估算，估計最少可建2萬至4萬伙公營單位，從而紓緩水深火熱的住屋需求。他認為該地可作為北大嶼山的延伸，有潛力發展成為新市鎮，促請政府做好規劃，並放棄斥資巨額公帑發展明日大嶼。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676