《左右紅藍綠》評警執法 裁欠持平 4集下架

《左右紅藍綠》被投訴的4集在去年9至11月期間播出，翻查資料，內容分別由國際特赦組織香港分會策劃幹事于愷絹評論警方處理示威是否濫用暴力及不人道對待被捕者；香港人權監察發言人葉寬柔評論警方以實彈槍傷示威者的做法是否合理；物業管理及保安職工總會副會長余美雲評論警方拘捕新港城保安是否濫用警權；以及民陣人權組召集人黎恩灝評論警員在西灣河向示威者近距離開槍是否濫用武力。

投訴指節目主持評論警察執法行動欠持平，沒給被批評的警方回應等，港台亦沒有就該4集討論的事件，讓多方面意見得以表達，通訊局裁定投訴成立。港台機構傳訊總監伍曼儀昨回應稱，已知悉相關裁決，該4集節目已從網站移除；今年7月底開始，該節目時段已有其他節目取代。

被指損警聲譽 商台《晴朗》被強烈勸喻

另一宗投訴涉及去年7至8月的商業電台節目《晴朗早晨全餐》及《在晴朗的一天出發》，投訴分別指主持就去年7月7日旺角的事件發表的言論歪曲事實、有損警方聲譽；以及就去年8月11日在多區發生事件所發表的言論具誤導成分，有損警方聲譽。通訊局裁定投訴成立，向商台發出強烈勸喻。

另外兩宗投訴涉及無綫電視兩個節目，分別是去年10月播放的《香港早晨》，熒幕顯示與主播報道有關兩間公司的證券價格錯調；以及今年6月播放的《新聞報道》誤報未有在相關網站登記的市民可到郵局領取政府派發的可重用口罩。通訊局就兩宗投訴向無綫發出勸諭。