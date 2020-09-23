外媒採訪同受限 警未覆何謂「國際認可」

本報昨向警方查詢會否正式公布消息、如何令國際傳媒知悉有關變動，以及如何界定「國際認可」及「知名」的非本地傳媒，至截稿前沒有獲得回應。

曾受僱《紐約時報》及美國有線新聞網絡（CNN）、現為自由身記者的Ezra Cheung在Twitter表示，警方這樣收窄定義，是本港新聞自由的一大倒退，將為業界帶來沉重打擊。他說，自由身記者對行業極重要，他舉例過去一年反修例示威的報道自由身記者均有份參與，而他們並非正式受僱於特定傳媒機構。

自由身記者：加速新聞自由消亡

一名不願具名的自由身外媒記者表示，他絕不認同警方修例。至於是否擔心日後採訪受阻，他笑言經過一年來採訪示威衝突的經驗，已「習慣」警方的惡意針對。他表示，整體而言，港府對記者的態度愈來愈敵對，「多呢樣嘢（修例），少呢樣嘢，本質上都無變，本港新聞自由正步向消亡的本質無變，警方的做法只是加速而已」。