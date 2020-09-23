警邀個別傳媒「解畫」 記協轟分化虛偽

警方沒回應為何沒公開修例決定及僅與部分傳媒開會解畫。至於為何只與部分傳媒開會交代，警方消息人士稱是希望有效率傳達資訊，日後會用不同渠道解釋。

記協主席楊健興批評，警方公布修改通例前沒諮詢記協，事後沒聯絡記協，亦沒公開向傳媒解釋，卻開閉門吹風會向個別傳媒解畫，做法「好虛偽，破壞信任」，「究竟佢哋想點？」他促請警方公開交代，又批評只邀請個別傳媒開會，「做法好分化」。

民權觀察：修訂屬重大改變 做法絕不可取

民權觀察成員王浩賢表示，原有《警察通例》訂明，警員需盡量配合傳媒工作，如今警方修訂傳媒代表的定義是重大改變、涉及公眾利益，批評警方無透過官方渠道公布事件，極有問題。對於昨日警方邀約部分傳媒參加簡報，他批評警方作為政府部門，做法絕不可取。他說，警方採取有策略的公關技巧，例如以消息人士發放資訊、舉辦有篩選的傳媒簡報等，顯示警方並非一視同仁，與警方自詡公平公正的處事態度相違。