悼彥霖現場 警篩記者有人要離開

拒接受攝記協立會政總證

各記者本可在現場自由採訪，至昨晚8時，警方以揚聲器警告在場市民及記者在5分鐘內散去，否則會被票控違反限聚令；警方其後拉起橙帶，要求記者一字排開靠牆站立。傳媒聯絡隊逐一詢問記者所屬傳媒機構，並要求出示記者證，將主流傳媒及網媒分流。整個查證件過程歷時約40分鐘。

本報記者先後出示香港攝影記者協會證、立法會記者證、政府總部證，均不獲放行，最後出示《明報》記者證才獲放行。

警指示到「採訪區」 不容自由走動

已被檢查證件的30多名主流傳媒，由警方指示到橙帶劃分的一個類似「採訪區」區域，警方表示「慢慢影」，但不容許記者離開，各人無法自由走動採訪。其餘網媒則需繼續靠牆邊站立。約10名網媒記者登記身分證等資料後，部分人被要求離開橙帶範圍，部分人獲安排到「採訪區」。

「眾新聞」記者周先生說，多次表明機構名稱，惟警員看似未聽過，反問是否「中新聞」，多番查證後約半小時才獲安排到「採訪區」；有自由身記者被登記資料後遭要求離開，他批評做法打壓新聞自由。