譚蕙芸轟排斥自由身記者 逆世界潮流

譚蕙芸亦質疑警方日後只視乎身分，而不從行為判斷該人是否記者，變相排斥一批行為專業的自由身記者。

曾獨家攝警開槍 網媒憂採訪被捕

反修例運動期間傳媒百花齊放，除傳統媒體，不少學生記者及網媒到前線採訪。網媒「丘品新聞」去年11月11日獨家拍攝到一名交通警在西灣河向21歲男學生開實彈槍。丘品新聞總編輯劉瑞欣向本報稱，丘品有10多名記者，均有記協記者證及會員證，對警方做法感驚訝，認為予人「大蝦細」之感，擔憂採訪會遭無理拘捕或阻礙，內部會再商討。她說不少網媒去年採訪社運，拍攝到不少獨家片段，與傳統媒體一樣有價值，網媒採訪空間及拍攝角度較自由，「現場有多一個記者，有多個角度，就多一個真相」，批評警方不承認部分媒體，會影響公眾知情權。

學生媒體：新聞處系統資格嚴苛

據政府新聞處新聞發布系統登記名單，榜上有名的本地學生媒體僅得樹仁大學的新傳網。中大「大學線」執行編輯王靖琳表示，相關申請條件嚴苛，包括每周需至少5日更新平台，而大學線為月刊，多做專題，故未有申請。她說同學採訪反修例運動時持有大學線記者證、校方證明信件及記協會員證，警方如今突然拒再承認記協會員證，令學生媒體無所適從，亦影響學生記者日常採訪，「趕盡殺絕」。