警通例改傳媒定義 不承認記協 掛鈎新聞處系統登記 8工會斥無異官方發牌

記協研覆核 聲明促撤修訂

新聞行政人員協會表關注

記協、攝記協、明報職工協會等8個傳媒工會嚴正抗議警方草率及單方面的決定，要求取消修訂，「否則採取一切可行、必要回應」。聲明批評做法無異於官方發牌制度，嚴重影響採訪自由及新聞自由，「令香港逐漸走向極權管治之路」。記協主席楊健興向本報稱，會循《基本法》對新聞及採訪自由的保障方面，研究司法覆核。

44網媒聯署反篩選 批大倒退

香港新聞行政人員協會表示強烈關注，稱警方在執行新安排前應詳細交代以釋疑。44家網媒聯署反對警方篩選媒體，形容做法「落後及愚昧」，將網媒拒諸門外「等同把香港倒退回數十年前還沒有互聯網的落後年代」，徒添混亂和爭拗。

警：更有效辨識配合採訪

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨日向4個傳媒組織發信，稱先後在公眾活動發現有自稱記者的人混入人群，執法難度增加，為協助前線執行職務，警方將修訂《警察通例》「傳媒代表」定義，涵蓋持有兩類機構所發出的身分證明文件的記者、攝影師及電視台工作人員，包括已登記政府新聞處新聞發布系統的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構。換言之，警方不再承認記協或攝記協的會員證。GNMIS目前有205間傳媒登記，包括本地及國際傳媒，亦有癲狗日報、港人講地等網媒。

國際認可知名外媒同獲承認

郭嘉銓在信中指經修訂的定義更清晰，讓前線更有效及快捷地辨識傳媒代表，以便在不影響效率下盡量配合傳媒工作。警方消息稱，政府新聞處對傳媒的定義客觀清晰，故引用此定義，另一條文提到的國際認可及知名外媒，是考慮到部分較少來港採訪、沒登記GNMIS的外媒。

稱不符資格可封鎖線外採訪

警消息：沒非法行為不拘捕

消息稱，只有合資格傳媒可出席警方記者會及在警方封鎖線範圍採訪，不符資格的記者不可參加警方記者會，但仍可在封鎖線範圍外採訪。消息強調任何人都可在公眾地方採訪，如沒非法行為，警方不會拘捕。至於不符資格的記者在公眾地方採訪會否違犯限聚令，消息稱警方曾諮詢法律意見，如當事人受僱在工作場所工作，可獲豁免，意味學生記者不獲豁免。當示威現場被界定為非法集結，不符資格的記者會否被捕，消息稱要視乎該人的實際行為。

質疑被監察一方限制監察者

呂秉權：有角色衝突

浸大新聞系高級講師呂秉權稱，新聞及採訪自由受基本法保障，警方做法形同官方發牌制度，為傳媒工作及定義設限，不再認可學生記者、公民記者等，影響公眾知情權。他強調新聞自由非由警方賜予，警方卻似乎藉修訂通例將新聞自由收歸。他表示GNMIS名單由新聞處決定，「當權者可任意篩選傳媒」，如今通例的傳媒定義引用GNMIS名單，「被監察一方去限制監察者（記者）的定義，有角色衝突」，憂成為打壓新聞自由工具，儼如內地。

民主黨許智峯批評警方無理限制傳媒，質疑警方藉此逃避監察。民建聯葛珮帆則支持修例，並促設中央記者登記制度。

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