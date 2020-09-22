呈報可疑交易後得過且過 陳振英：銀行會被指未盡責

陳：倘客戶屢現洗錢表徵

沒合理解釋可停往來

立法會銀行界議員陳振英表示，銀行向監管機構報告可疑交易，以及適當保存相關紀錄，已是履行了金融機構的責任，在調查過程中有責任協助監管機構，最終個案會否調查、是否涉及違法行為，是由執法機構負責。不過陳振英指出，銀行若發現帳戶重複出現洗黑錢的表徵，則應繼續向客戶了解，如客戶沒合理解釋，銀行有權中止往來，因此要更多資料，才能知道銀行是否盡了責任，「若重複多次仍得過且過，銀行便有可能被指未盡責任」。

ICIJ：沒對客戶基本檢查

ICIJ在報道表示，雖然大型金融機構可調查帳戶資料，但FinCEN文件顯示它們經常沒對客戶做基本檢查，例如開設新戶口時沒驗證公司所在地，或令犯罪集團可藏身空殼公司背後，將黑錢流入全球金融體系。報道舉例稱，匯控在美國的職員向其香港同事詢問，誰是一間在兩年內移動逾5億美元資金的公司擁有人，得到的回覆是「沒法提供（None Available）」。