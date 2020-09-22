德銀摩通渣打等大行 涉放任政客罪犯洗錢

美財政部2000可疑活動報告外泄

ICIJ與88國傳媒調查

國際調查記者同盟（ICIJ）與88國108家傳媒機構調查分析，並根據世界各地銀行提交美國財政部金融執法機關「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）的超過2000份可疑活動報告（Suspicious Activity Report），得出今次調查結果。

涉特朗普前競選經理普京摯友等

報告提及多名各國政要或與政要關係密切者，如何透過銀行洗錢等。文件提到的知名政客，包括曾領導特朗普2016年總統競選團隊的前競選經理馬納福特（Paul Manafort）。根據文件，截至2013年尾，摩通向當局交了最少8份與馬納福特有關的可疑活動報告，但摩通仍在超過10年間，為馬納福特處理逾5000萬美元（約3.9億港元）；就算在他被指洗黑錢和逃稅而辭職後的14個月內，摩通仍為他匯款最少690萬美元（約5400萬港元）。

文件又提到，與普京識於微時的俄羅斯億萬富豪羅滕貝格（Arkady Rotenberg），可能利用英國巴克萊銀行洗黑錢和逃避制裁。美國和歐盟於2014年對羅滕貝格實施金融限制，指稱他和弟弟是俄羅斯領導層圈子成員，公司參與國內多項基建，為普京提供協助，任何西方機構都不可與他做交易。不過，文件顯示，相信由羅滕貝格控制的最少兩家公司擁秘密銀行戶口，部分資金用作購買藝術品。

其他文件提及的政客，包括馬來西亞一馬基金醜聞主角之一華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）、剛果民主共和國前副總統本巴（Jean-Pierre Bemba Gombo）和烏克蘭前國家安全與國防事務委員會秘書長克柳耶夫（Andriy Klyuyev）等。

涉助塔利班朝鮮毒販洗錢轉款

另外，渣打銀行被指協助一家據報與阿富汗武裝分子塔利班有關的迪拜公司轉移資金。摩通、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）等銀行涉嫌協助一些與朝鮮政權有關的公司轉移超過1.5億美元（約11.7億港元）。阿聯酋的中央銀行亦被指沒理會一家本地公司協助伊朗繞過制裁的警告。德意志銀行則被指協助用於有組織罪案、恐怖分子和毒販的黑錢轉移。

（BBC/衛報/紐約時報）