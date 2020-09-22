洗錢醜聞憂華制裁 匯控穿海嘯價 被指放任涉龐氏騙局客戶轉帳 股價25年新低

渣打涉為可疑客戶轉移資金

匯控在倫敦仍未止跌，截至晚上8時報288.3便士，折合報28.5港元，比本港收市低1.96%。渣打港股昨收報34.9元，下跌6.18%，為2002年10月底在港上以來新；倫敦股價報342.3便士，跌4.76%，為1998年6月以來新低，比港股低收2.27%。

邊向美國交報告 邊助轉帳

美國媒體BuzzFeed News與ICIJ引用從FinCEN外泄的可疑活動報告（SAR），指稱美籍華裔男子徐明營運一個「WCM777」龐氏騙局，至今騙取8000萬美元。美國加州政府2013年9月已告知匯控，正調查WCM777，惟匯控在2013年10月至2014年3月向FinCEN發報告，表示徐明3次向其香港帳戶轉帳合共3060萬美元，報告曾提及美國多州正調查WCM777。直至美國證交會在2014年4月起訴徐明，匯控方關閉徐的香港帳戶，被指對資金轉移反應緩慢。

報道亦稱，匯控在2012年就洗錢案向美國繳交19億美元罰款，承諾改進反洗錢程序後，繼續為販毒客戶提供銀行服務並獲利。另外，報道稱渣打為迪拜企業Al Zarooni Exchange轉移資金，後者被指是為武裝組織塔利班清洗黑錢，至2017年前亦為被制裁的伊朗公司處理數億美元。

匯控稱被揭資料屬「歷史文件」

2012年後已作重大改革

匯控回覆查詢時表示，該行自2012年起作出為期多年的重大改革，以全面提升在60多個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。所有ICIJ提及的資料都是「歷史文件」，發生在2017年匯控與美國司法部達成延緩起訴協議完結之前。渣打則表示，該行按需要提交報告，顯示監察系統有效運作，提交SAR不等於有犯罪活動。該行承諾打擊金融罪行，並已大量投資在合規程序。

另外，中國商務部上周六推出「不可靠實體清單」制度，官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen引述消息稱，匯控、聯邦快遞等或是首批被列入名單。昨日內地投資者經港股通淨沽出匯控2.63億元，有銀行業分析師認為，該言論代表重要的內地輿論，不能忽視，但清單或是中國「虛張聲勢」用作談判籌碼，最終落實要視乎美國總統特朗普如何處理TikTok和華為。

匯控今年受多重不利消息打擊，包括疫情影響經濟，令銀行信貸減值損失急增，環球央行降息，加上英國要求銀行取消派息，令匯控股價在4月失守40元。8月後中美對抗升溫，《人民日報》點名狠批匯控在孟晚舟案「參與構陷，惡意做局」，引發股價再跌，年初至今累挫51.85%。

專家：恢復派息股價也難急升

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，銀行股在2008年金融海嘯前的增長期已過，走勢積弱10多年，現時經濟環境下，面對壞帳增加、息差難擴、無派息等問題，加上連串不明朗因素，「為什麼要買匯控？」他認為即使匯控日後恢復派息，股價亦難以急升，也會跑輸新經濟股。

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