竹篙灣16億增建檢疫單位 平均造價超公屋

單位成本逾80萬 較首兩期貴15%

土拓署和建築署回覆本報披露，2000個檢疫單位分第三A期、第三B及第四期，採「組裝合成」建築法。其中三A及三B期各建850個檢疫單位等工程（見表），建築署7月28日邀請43間認可公共工程承建商名冊上，獲准承投「建築工程」類別的丙組承建商入標，8月27日批出三A期合約予協興工程，三B期工程合約予中國建築（香港），合約額為6.055億元及6.63億元。

第四期則包括建300個單位等工程，土拓署稱7月28日邀請16間名冊上承建商入標，8月24日批出合約予「中國港灣—振華工程」聯營，合約額達3.415億元。

換言之，2000個檢疫單位工程費達16.1億元，平均每個單位80.5萬元。翻查政府資料，竹篙灣第一、二期共1500個檢疫單位工程費為10.41億元，平均每個單位69.4萬元，即第三、四期每個單位較第一、二期高逾15%。

建築署長林余家慧3月在立法會以鯉魚門公園檢疫中心為例，稱每個檢疫單位造價為16萬至17萬元。翻查房委會資料，今年興建一個公屋單位建築成本約66萬元，居屋單位則約81萬元。

元件供應商涉3內地企業

工程師估算每單位成本約30萬

政府亦披露，第三、四期工程「組裝合成」元件供應商涉3間公司，分別為廣東中集建築製造有限公司、中國海龍建築科技有限公司及鋁遊家有限公司；中國海龍是「中國建築」旗下公司，專門從事組裝合成業務。

資深土木工程師倪學仁表示，以內地生產「組裝合成」單位組件估算，每個單位成本不超過10萬元，因要符合檢疫規格，及加設風火水電裝備、冷氣、排污渠、消防裝置等，涉額外成本，相信建築成本介乎20萬至30萬元，認為80萬元價格偏貴。

林卓廷質疑造價「逆市」促交代

本土研究社成員陳劍青表示，最新檢疫單位成本較公屋單位高，質疑為何在目前疫情淡市及檢疫單位規格相同下，工程造價較之前不跌反升，要求政府交代。立法會議員林卓廷認為，竹篙灣第一期興建時內地疫情嚴峻，不少廠房臨時關閉，且現時政府應較之前掌握興建檢疫單位程序及技術，建造成本沒理由較之前高，促政府交代，包括第三、四期工程投標承建商數目。

明報記者 黃俊鋒