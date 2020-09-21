初中歷史書 雅典民主扣基本法 連繫港人選舉權 教師質疑強加不符教學需要

明報記者 黃焯謙

根據《中學教育課程指引》，學校要向初中生提供3年共約51課時基本法教育，可透過生活與社會、中史、歷史和地理科教授相關內容，而歷史科佔約10課時。

教回教起源加插「在港穆斯林擁自由」

早前部分高中通識新書接受教育局「專業諮詢服務」後，刪減三權分立、公民抗命等內容。今年兩間出版社推出的新版初中歷史書，同經教育局審閱，其中齡記出版有限公司（下稱齡記）《新漫遊世界史》1上及1下兩冊書，至少四處加入基本法內容（見圖）。其中，在介紹古代雅典的管理制度時，歷史書提及雅典人抽籤選出代表及官員，「這種由民眾推舉議會代表來實行管理的制度，成為世界議會民主制的起源」。同頁增設「基本法連線」欄目，稱基本法列明香港居民的權利和義務，包括選舉與被選舉權、集會、遊行、示威等自由，居民亦有義務遵守香港特區實行的法律。

在關於伊斯蘭文明部分，歷史書簡介伊斯蘭教的基本教義，包括穆斯林須恪守6項基本信仰原則。同頁新增資料，稱基本法列明不限制香港居民的信仰自由，「居住在香港的穆斯林擁有充分的自由」。

指港秦朝已劃中央管治

故基本法列「不可分離」

介紹早期香港歷史時，齡記歷史書提到，「香港地區在秦朝時期已歸入中國版圖，隸屬於南海郡番禺縣」；課文內容旁增加基本法資料，稱「香港自秦朝起已被劃入中央政府管治範圍，說明香港的歷史和內地有深厚淵源。因此，基本法中列明香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」。

雅集出版社有限公司（下稱雅集）今年出版初中歷史教科書《歷史旅程─新課題系列》，本報翻閱1上及1下兩冊書，未見加入基本法內容。不過，雅集新版歷史書修訂本港四大民系背景簡介，強調他們原居中國，例如教科書原稱廣府人「從廣東來港」，修訂後稱他們「原居中國北方」，及後定居廣東，再南遷香港。

教協理事、歷史科教師張往認為，將基本法內容加入初中歷史書的做法未必對應教學需要，亦不太符合歷史教學專業。他表示，學古代歷史應着眼當時的事，若強行將現今事情套進古代歷史，「邏輯上有些問題」。他說基本法並非不教，惟較合適做法是待學生到中三學習20世紀本港歷史時，才加入基本法條文。

教局：涵蓋基本法教育元素合理

教育局回覆查詢稱，基本法作為香港特別行政區的憲制性文件，與學生日常生活息息相關，所以學生認識基本法是理所當然的事。局方稱，現行中小學的不同科目包括歷史科課程，都涵蓋基本法教育，因此教科書提及與課程內容有關的基本法教育元素亦屬合理。

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