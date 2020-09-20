「靚靚」愛打扮活躍社交 院友聞出事落淚

廖先生憶述，母親於2015年首次中風後不願入住院舍，「她曾說『你送我入老人院，我自殺給你看』……我當時哭着跟她說，醫生說你的情况不是請工人、看護就能處理，你一定要開始適應院舍生活」。入住首間院舍約一年後，陳婆婆轉至位於窩打老道的松山府邸。

初不願住院舍 家屬外傭每天探望

為免陳婆婆孤單，家屬或外傭會每天輪流到院舍照顧她，假期時，兒孫、媳婦都會探望，「過年過節，不論誰生日都會安排『大龍鳳』，一圍枱十多人食飯」，即使身處澳洲、馬來西亞等地的親人，亦會透過視像與陳婆婆保持聯絡，讓她逐步適應院舍生活。

問媳婦化妝品牌子 每月換一套

陳婆婆在院舍內有「靚靚」之稱，廖先生說她喜歡打扮，「搽防曬、粉底，問媳婦買什麼牌子」，甚至每月換一套化妝品。廖先生笑言：「我話阿媽你使唔使去到咁盡，你平時喺房，啲粉底咁快刮晒？」陳婆婆亦識飲識食，每次兒子陪她到太子看牙醫，「她都要食嘢、買衫」，「試過推着輪椅由太子『掃』落去佐敦」。

家人曾購買填色畫冊讓陳婆婆解悶，廖先生說她對畫冊愛不釋手，「一本畫到十幾廿本」，包括水彩、木顏色等不同風格都有，院舍亦會將其佳作「貼堂」，供院友欣賞。

去年第二次中風 仍與友飲茶敘舊

陳婆婆去年5月第二次中風後，一度難以接受身體乏力等障礙，開始少說話，家屬便抽更多時間陪她，假期會帶她「遊車河」，她亦會定期與認識了數十年的「老友記」飲茶敘舊。

「一度以為這幾年的心血沒有白費，陪着她走過人生這段路。」詎料好景不常，接連出現老鼠橫行、服錯藥等事件，面對母親入院後昏迷不醒、情况反覆，廖先生感難以接受。他說，醫生曾三度查詢若母親情况惡化是否繼續急救，他均無法下決定，直至母親入院後5日，家屬與醫生開會商討病情時才能答覆，「我們接受這個事實」。