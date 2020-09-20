婆婆稱「老鼠心口爬過」 家屬裝攝錄機獲鐵證 社署屢巡查 安老院鼠患逾年未解決

社署：去年9月知悉 有改善

家屬為方便照顧兩度中風的陳婆婆，於其單人房內安裝遙控攝錄機，以觀察其情况。婆婆的兒子廖先生表示，他們於去年4月已發現房間內有老鼠糞便，其後更換家具。至今年7月6日，他們聽到其他家屬稱院舍仍有老鼠出沒，消息令廖先生每晚都難以入眠，數天後的凌晨兩三時，他從攝錄機傳送的實時片段發現，老鼠出現在婆婆牀邊，他再向院舍反映，院方對他說已聘人滅鼠，但成效不彰。

去年4月見鼠糞 院方稱有滅鼠

據家屬提供的片段，7月18日凌晨1時許，婆婆在牀上熟睡時，一隻老鼠在房內地面徘徊，約5秒後離開；約一小時後，再有一隻老鼠在婆婆牀頭架出沒，其後沿牀邊跳向牆角。至7月26日零時43分，片段顯示老鼠在地面爬過；同日凌晨3時許，攝錄機再次拍攝到老鼠在房間隔板上快速竄過。即使婆婆被送往廣華醫院後，鏡頭仍拍到老鼠在其空牀上走來走去。

院友曾夾手夾腳打老鼠

廖先生憶述，母親曾提及睡覺時「有老鼠喺心口爬過」，起初因她患有家族遺傳精神病而不相信她，他事後回想認為母親當初並非有幻覺。他又說，母親中風前會在房內種植物，及後植物疑被老鼠咬爛，泥土更被翻出小洞。他引述其他院友形容老鼠「有老有嫩」、「不怕人」，甚至曾有3名長者「夾手夾腳打死老鼠」。

根據食物環境衛生署網頁，常見的鼠傳疾病包括鼠疫、鼠斑疹傷寒、斑疹熱、叢林斑疹傷寒、漢他病、鼠咬熱。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫情下不能排除老鼠會以物理方式攜帶病毒，或因此污染食物或環境，造成傳播風險。他又說，最擔心鼠患導致免疫系統弱的長者感染大鼠戊型肝炎；至於鼠疫的威脅，他說本港相對於爆鼠疫的蒙古，風險較低。

■安老院老鼠出沒片段：https://link.mingpao.com/65177.htm