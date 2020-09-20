松山府邸曾稱記者誹謗 後致電家屬盼叫停報道

多次追問 負責人稱無可奉告

記者上周四當面查詢，負責人李小姐多番表示「無可奉告」，又稱家屬說法與院舍做法不相符，記者追問院舍的具體做法，她又說「無可奉告」。記者同日以電郵附上鼠患圖片，院舍翌日承認有鼠患問題。

通知家屬已炒人 稱內疚正彌補

同時，事主女兒於上周五（18日）稱接獲院舍負責人來電指已解僱涉派錯藥員工，事主兒子亦接獲院友來電，引述負責人說同樣信息，並稱社署每隔幾天就來「查牌」。事主女兒說負責人自稱很內疚及遺憾，並說「我們收到社署的問責，我們都很慘」，盼家屬給予機會，各方慢慢商量。

事主女兒引述該負責人稱，正在想辦法彌補，「如我們有不足的地方，一定會解決」，盼透過家屬向本報請求取消報道，「搞到沸沸揚揚，真的不是太好……我好遺憾，唯有引咎辭職，我覺得我做得不好」。

松山府邸屬高度照顧安老院，有163個資助宿位及161個非資助宿位。據安老院牌照，松山府邸持牌人為長陞有限公司。據公司註冊處資料，長陞的董事及股東包括名為「周光燕」、「林惠珊」及「王小玲」等人，他們分別與安老服務協會永遠榮譽副主席、行業顧問和永遠榮譽顧問同名。