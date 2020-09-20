安老院派錯藥 老婦昏迷兩月 送院驗出未經處方糖尿藥 社署發警告信

明報記者 許芳文

現年84歲的陳婆婆2015年首度中風後入住老人院，一年後轉到位於窩打老道的松山府邸，3個月後轉住該院的資助牀位，目前每月院費連同半獨立房附加費接近6000元。

中風住院舍 血糖踩界免服藥

7月氣促昏迷 送廣華急救

其子廖先生向本報表示，院舍原本環境及服務不錯，但近一兩年院舍更換管理層後開始變差，即使有好員工，每幾個月又換人。陳婆婆本身有高血壓、心房顫動及糖尿病等，但廖指其血糖處於邊緣水平，沒獲處方糖尿藥。今年7月26日凌晨5時許，他接獲院舍來電稱其母「唔醒」，院舍當時為陳婆婆供氧，並加大供氧量逾倍，她的不適仍未能紓緩，持續氣促、心跳及血糖低，最終被送往廣華醫院急救。昏迷期間，她心跳一度僅每分鐘30次，並持續抽筋，每次維持30至60秒。

廖引述廣華醫院醫生稱，一度懷疑兩度中風的母親再次中風，但腦掃描影像與早前沒明顯分別，驗尿發現其體內含未獲處方的糖尿藥，推斷其病情與服錯藥有關。廣華發言人證實，該病人體內含抗糖尿病藥，而據醫院紀錄，未曾為她處方該藥，病人處於輕度昏迷。

子：去年見藥杯名字不符

職員稱「無事嘅」

廖先生說，除了看牙醫及因感冒看私家醫生各一次，母親在疫情下沒離開過院舍，私家醫生沒處方糖尿藥，家屬亦沒自行買藥。他質疑院舍職員派錯藥導致母親不省人事，但無法得知錯誤持續多久。他說去年中曾親手接過職員派發的藥杯，至母親服藥後才發現藥杯標籤的名字不符，職員事後稱「無嘢嘅，放心啦！我睇過啲嘢，無事嘅！」

有鼠患遺失50院友證件

家屬質疑行政混亂

陳婆婆去年5月第二度中風後需坐輪椅，情况轉差，家屬在其單人房內安裝遙距攝錄機，以便照顧，結果攝獲鼠蹤。廖說，家屬去年4月已在房發現鼠糞、膠袋被咬穿等，即使家屬為陳婆婆換家具及清潔，至今年8月仍攝獲鼠蹤（詳見A2）。廖又質疑院舍行政混亂，於今年6月初獲通知該院遺失包括陳婆婆在內的院友身分證。

社署發言人證實，調查後已就派錯藥向院舍發警告信；牌照處去年9月知悉鼠患問題，其後多次突擊巡查，至今未徹底解決，但已見改善。另社署證實院舍6月報告遺失一批身分證。據本報了解，事件涉及約50名長者的身分證。

院方：依《安老院例》跟進

松山府邸一度稱上述指控與院舍做法不相符，本報展示廣華醫院的回應及老鼠照片後，該院於上周五（18日）透過電郵回覆稱，就藥物事故，院舍任何事宜都依照社署《安老院條例》所訂實務守則的指引處理及跟進；至於鼠患問題，院舍指一直高度關注並着手處理，過去多月與政府部門及專業公司緊密合作。院舍並沒回應遺失身分證一事。

「院舍做得差就是虐老」

子斥社署監管不力

廖先生近日探望母親，發現其手腳水腫嚴重，更因長期臥牀出現「手掌般大」的壓瘡，要動手術切除。他引述醫生指母親陷入「昏睡狀態」，令他心如刀割：「老人院做得不好就是虐待老人家，但這種虐待是很多人都看不到……（院舍）行政責任原來這麼兒戲，（追究）法律責任又要傾家蕩產。」他批評政府興建「大白象」工程，但高官看不到「眼前人」的苦况，社署監管制度亦看不到院舍實况。

廖說將申請法援並向院舍索償，「如我媽媽不好彩真的離世，（社會）才有迴響，是否要像幾年前（劍橋護老院）般，政府才醒覺、才釘牌？難道真的要發生到這麼悲慘嗎？」他期望透過母親的遭遇為社會爭取公義，「不求什麼結果，但我相信大眾念念不忘，終有迴響的一天」。

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