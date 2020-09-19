申見被扣港人遭拒 內地律師告鹽田剝奪辯護權

李宇軒家屬提3訴求 國際特赦發起聯署

李宇軒家人周四（17日）晚於facebook專頁發聲明，表示27日知悉李宇軒與11名港人乘快艇到台灣尋求庇護，被內地海警截獲並拘留後，就與他失聯，家人無從得知他的下落，亦無法知道其基本權利是否得到尊重。家人要求當局確保人身安全，提供證據顯示李所在位置，並讓他接觸由家屬委託的律師。

聲明指出，李宇軒對本港司法制度深感興趣，曾廣泛研究，並對香港所擁有的感到自豪；他逃亡的決定，反映他對本港司法制度完全失去信心，得到公平審訊的機會渺茫。家人認為，「對他們（12人）來說，選擇最危險的路，是他們能自由生活的最後希望」，呼籲國際關注事件，並支持捍衛人權。

國際特赦組織香港分會昨發起聯署及致信行動，要求中國當局確保12名港人可盡快與家屬及由家屬委託的律師，定期和有效的會面；另要求確保他們不會遭受酷刑或其他不人道對待。

申移送回港 內地律師：鹽田無管轄權

獲家屬委託協助被捕港人的內地律師任全牛，昨早到鹽田公安局遞交經公證的委託手續文件，公安局法制科一名李姓女警官接受文件，稱會盡快交給辦案人，並要求任聯繫通知表上一名莊姓警官。

任全牛其後往鹽田看守所要求預約會見當事人，看守所稱其當事人已有兩名律師，但不肯透露名字，並着他找公安局莊明俊。莊明俊其後致電任，相約到分局會面，但並無現身。而早上接待任的李警官則退還委託手續文件，稱當事人已委託兩名律師，相信是官派律師。

另外，任全牛昨向公安分局提交一份「刑事管轄權異議移送申請書」，指稱鹽田公安分局對本案無管轄權，正式要求辦案單位將當事人移送回港。任昨亦到鹽田檢察院，控告鹽田公安分局違法剝奪當事人辯護權。