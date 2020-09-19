海外官剩13 賀輔明曾撰公民抗命「光榮傳統」

回歸後，終審法院取代英國樞密院，成為香港最高上訴法院，由終院首席法官、3名常任法官，以及一名本地或海外非常任法官審訊案件。海外非常任法官以輪流方式，每次來港一個月，安排會由終院首席法官決定。《香港終審法院條例》列明非常任法官總人數不得超過30，但無訂定下限；非常任法官無指定退休年齡，任期3年，特首可根據首席法官建議決定延任。對於施覺民辭任後會否填補法官，特首辦及司法機構昨日均無補充。

現任海外非常任法官中，賀輔明勳爵最資深，1998年已獲委任；賀輔明曾在判辭撰寫對公民抗命的理解，提到公民抗命有長久、光榮的傳統，獲香港政界、法律界廣泛引用，雙學三子「公民廣場案」於終院上訴時，便由賀輔明勳爵出任非常任法官。

兩人被指撐同志平權 建制不滿任命

特首林鄭月娥上任初期接納司法人員推薦委員會建議，任命英國最高法院前院長何熙怡女男爵、加拿大前首席大法官麥嘉琳出任非常任法官，當時亦引起爭議，建制派稱收到反對意見指兩名法官支持同志平權，要求召開公聽會，在民主派反對下遭否決，最終任命獲通過。

近日政府「三權分立」言論引起法律界爭議，張達明表示，林太的「無三權分立」論對法律界定有衝擊，因其表述是要「正本清源」；至於是否與施覺民法官請辭有關，「要問本人才知道」。張達明形容，施覺民法官請辭是響起警號，要看會否有更多內情、是否單一事件，以及其他海外非常任法官會否相繼請辭。