納粹屠殺倖存者二代 強調彰顯公義「要看得見」

稱法官國際化體現兩制下法治

施覺民曾在演說表達重視司法公開原則，提到司法程序必須公開、公眾及傳媒可到場，法官訴訟期間不可受不當干預等，並引法律界名人Lord Hewart名言，「這不止是有點重要，而是十分重要，即公義不止要得到彰顯，更要明顯地、毫無疑問地被看見得到彰顯」。他認為有關原則結合獨立司法體制，可鞏固公眾對司法的信心。他在該演說並提及，香港秉承普通法傳統，並由《基本法》、《人權法》的規定所鞏固，公眾擁有信心是合理的事。

司法程序公開 公眾方有信心

施覺民於1946年、即二戰終結翌年，生於波蘭猶太家庭，二戰期間一家居於波蘭奧斯維辛集中營附近地區，3歲時舉家遷居澳洲。他曾受訪表示，社會包容是他童年時代的重要價值觀。《悉尼先驅晨報》2009年曾訪問施覺民兄長Mark，Mark憶述小時候需打扮成女孩、假裝德國人，當年Mark令一名德國軍官想起女兒，故一家逃過被送往奧斯維辛集中營一劫。他們一家的家鄉在納粹佔領前有6萬猶太人，只有3個孩子倖存，Mark是其中之一；施覺民一家72名親屬，僅15人倖存。

根據Company Directors雜誌在2012年、即施覺民獲委任為澳洲廣播公司主席同年的訪問，施覺民對社會公義有強烈關注，並稱他1998至2011年出任新南威爾士州首席法官期間，女法官由2人增至10人。