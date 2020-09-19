終院海外官辭任 外媒：因國安法 林鄭9．1稱港無三權分立 施覺民9．2求去

去年續任 特首辦：請辭無提原因

施覺民2013年獲委任為終院非常任法官，去年中第二度續任，原定任期至2022年，惟尚未完成任期便離任。政府昨刊憲，特首林鄭月娥行使《釋義及通則條例》第42條權力，撤銷對施覺民法官的委任。特首辦回覆，施覺民法官本月2日向特首提出辭任終審法院非常任法官，無提及原因，特首按有關法例撤銷委任。司法機構對事件無補充，終院首席法官馬道立昨未回應記者提問。

馬道立未回應 司法機構稱無補充

《香港終審法院條例》列明，法官可隨時書面通知特首辭職；免職僅可因無力履行職責、行為不檢而作出，但首席法官要委任不少於3名常任、非常任法官組成審議庭，再由特首根據建議，才可將法官免職。有法律界人士質疑，若施覺民已根據條例辭職，為何特首還要用《釋義及通則條例》把施覺民「免職」。

刊憲稱「撤銷」委任 法律界質疑

澳洲廣播公司引述施覺民法官稱，辭任原因「與港區國安法立法內容有關」，但未有解說；施覺民2012年曾任澳洲廣播公司主席（見表）。曾向施覺民查詢的澳洲廣播公司記者Stephen Dziedzic表示，特首林鄭月娥9月1日發表香港「無三權分立」言論，施覺民翌日請辭，但該記者稱施覺民未有就此回應。

另一澳洲籍非常任法官范禮全（Robert French）則向澳洲廣播公司表示，不會辭任非常任法官，稱十分敬仰（greatest admiration）終院首席法官及其他常任法官對維護司法獨立的承擔，會繼續留任反映他支持上述法官的承擔。

終院非常任法官韋彥德（Robert Reed）7月中亦曾就港區國安法表達關注，他透過英國最高法院發聲明，稱國安法條文引起關注，英國最高法院會否維持協議，繼續指派兩名法官在終院任職，視乎香港可否維持司法獨立及法治。

陳文敏：國際對港漸失信心

戴啟思：料其他法官亦關注

陳文敏回覆本報表示，早前韋彥德勳爵已對港區國安法表示憂慮，特首又稱香港無三權分立，近日亦不斷有攻擊法院的言論，「施覺民的辭職，正反映國際間對香港逐漸失去信心。司法獨立和法治得來不易，要破壞卻是很容易」。

戴啟思向本報表示，一名資深法官如此請辭離開，事件或損害香港聲譽，料其他法官亦會關注。但他稱請辭亦是法官的個人決定，難料日後會否「陸續有來」。被問到港區國安法對法律界衝擊，戴啟思表示早前亦就國安法對司法獨立、法治衝擊表達關注，條例只頒布不久，關注仍然存在。

法律界立法會議員郭榮鏗形容事件令人傷心，稱施覺民法官在法庭公開審訊、程序，以及社會公義等重大議題上立場非常清楚，其判辭及演說均受人敬重，他稱若澳媒報道屬實，「可能之後陸續有來，亦可能更多人不願意被委任」。

湯家驊：不滿法例應據理力爭

令人懷疑對法治承擔

資深大律師湯家驊稱，明白施覺民辭任或令國際認為香港有很大問題，惟法官初心都是維護法治，港區國安法案件仍未正式審訊便離開，「律師、法官對法例多不滿，都會據理力爭，去爭拗、守住關口，不會不做、耍手擰頭便離開」；對於施覺民法官在林太「香港無三權分立」論翌日請辭，湯強調《基本法》第2條列明香港有獨立司法管轄權，若單因林太說話就請辭，會令人懷疑他對法治的承擔。

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