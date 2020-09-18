少年擲燃彈判感化 上訴庭改判勞教

15歲少年就讀中三，早前承認各一項縱火和管有物品意圖損壞財產罪，昨被解押往高等法院聽取判刑。上訴庭早前為男生索取勞教中心、更生中心及教導所報告。代表少年的律師表示，報告顯示少年較適合在勞教中心服刑，少年的中學亦願意為他保留學位，待服刑完畢可盡快重拾學業。高院首席法官潘兆初遂採納報告建議，改判少年入勞教中心，並形容這是最相稱的刑罰。

指紀宿涉販毒女撤控

父：兒子被覆核刑期不公義

少年的父親向本報表示，對最新的判刑感到不開心，因兒子案發時剛過15歲，被捕至今已還押近9個月，包括早前已住感化院3個月。父親提及一名居於警察宿舍、涉販毒的女子可獲律政司撤控，但其子要接受刑期覆核，「係畀人窮追猛打，打到贏為止」，並不合乎公義。少年父親又說：「香港年輕人明白自己做緊咩，犯錯都好，你要佢哋承受幾大代價？」

父叫「頂住」 兒子：無問題

除了本案，少年另面對另一宗暴動案。父親表示，他和妻子都會在身邊支持兒子，寄望兒子面對官司纏繞，不必承受太大打擊和心靈創傷。昨早上庭前，他已提醒兒子要堅持下去，適應院舍生活，兒子向他說「無問題」。

本案原審裁判官水佳麗曾提及少年「優秀」，惟上訴庭法官彭偉昌質疑，少年醉心社會事件，「相比起其他匿埋喺屋企做啲冇意義嘅嘢嘅細路係好啲，但係咪就會有『優秀、令人心底裏佩服』等嘅字眼出嚟？」

【案件編號：CAAR1/20】

（反修例風暴）