老翁襲長毛稱替天行道 官指熱愛社會 「許智峯黃之鋒遲早都要死」 認罪候判

案件原定昨審訊，但被告黃森球（81歲，圖）開審前認罪，其間被告在庭上一度表示「認又得唔認又得，總之搞壞我哋中國地方就唔得」，並稱「我皇帝都照搞」，自己是「替天行道」。

老翁：唔用暴力用咩 有槍我都打佢

被告又在自行求情時說「我係為大家好，我唔係為自己好」，又謂「許智峯、黃之鋒兩個遲早都要死」。裁判官鄭紀航表示不可以用暴力對人，被告反稱「我唔用暴力用咩，用槍呀？我冇槍呀，有槍我都打佢」。鄭官就回應，被告被他人暴力對待時也不會同意，「己所不欲，勿施於人」。

鄭官表示，涉案金屬鑿堅硬、尖銳，有一定重量，幸好事主梁國雄傷勢不重，但在影片看到老翁「行動敏捷」，並從他口中可聽出他「熱愛社會」，與對方政見不同才犯案，決定先為他索取社會服務令報告才判刑。

控方案情指稱，今年4月16日下午近3時許，梁國雄參與於中聯辦外的集會後，於旁邊的均益大廈第三期接受訪問，此時被告從後走近梁，用一把銀色金屬鑿刺向梁右腰窩一次。被告即場被一名警員制服，警誡下直認襲擊並說：「佢呢啲人喺香港搞搞震，喺中國搞事，我嚟教訓佢，等佢知道香港好多人唔鍾意佢。」梁事後送瑪嘉烈醫院治理，醫療報告表示他右腰窩擦傷。

回應「替天行道」 梁國雄指被告「發牢騷」

「長毛」梁國雄接受本報查詢時就表示，早前已打破傷風針，對事件「唔係好嬲」。至於被告稱要「替天行道」，長毛認為被告只是「發牢騷」，並稱「我未聽過替天行道係喺後面搞」。

【案件編號：ESCC1108/20】

（反修例風暴）