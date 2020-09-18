社工脫阻差罪 官：警穿制服非拒示委任證理由

「未出示身分證」同罪脫 兼獲訟費

被告林曉樺（22歲）為社工，她否認去年8月25日在荃灣阻撓女督察梁敏儀執行職務，昨被裁定罪名不成立；一項交替控罪「未能在規定下出示身分證明文件」亦不成立，兼得訟費。她在散庭後表示對裁決感到「開心」，認為案件一開始便屬濫捕，現在公義得到彰顯，籲其他「手足」繼續堅持。

裁判官黃雅茵裁決指出，案發片段顯示，被告在女督察梁敏儀警告後4秒已作勢取銀包，後來亦手持身分證，之後另一警出示委任證後，她亦稱「OK，你出咗（委任證），我有出（身分證）嘅」。

官：大聲重複要求示證不屬辱罵

裁判官稱，本案爭議在於被告是否在合理時間內出示身分證，及其行為有否阻礙警方。法庭認為，被告只大聲及重複地要求梁督察出示委任證，無辱罵成分，而梁只以「穿著制服」拒絕，並非《警察通例》允許，裁定被告要求合理。

裁判官指出，按《警察通例》，警員須按市民要求出示委任證，除非出現特殊情况，如影響警方工作及現場環境不容許等。在本案中，她說現場有近百警力，單單一警員出示委任證不會影響警方工作，重申「單是穿著制服，並非不出示委任證的理由」。

裁判官續稱，梁督察作供與現場片段顯示「有所混淆」，梁稱被告阻礙更是「不合理」，故不會接納其證供，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：WKCC3485/19】

（反修例風暴）