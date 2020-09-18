稱警總「法治重要機關」 官：涉案暴力輕微 判刑難

指示威者行為挑戰法治

郭官指本案嚴重性在於人多，案發時群情洶湧，被告其間作出暴力行為，「星星之火可以燎原」，不敢想像若被告制服警員張金福後可能發生的事，幸最終沒釀成更多騷亂。

郭官又稱，明白示威者當日訴求包括警員處理示威不公道的情况，但衝擊警總不同於衝擊一般警署，因警總是香港法治的重要機關，當晚示威者行為嚴重挑戰法治，加重嚴重性；但另一方面本案不涉及其他暴動案中出現的襲警、縱火等行為，「可能係眾多暴動案中相對輕微」。

辯方：案發僅13秒 規模遜旺角騷亂

控方：癱瘓警總「冒犯性嚴重得多」

辯方大律師黎家傑回應時引述2016年旺角騷亂的暴動案，形容這些案件是長時間、範圍廣，涉及擲磚等危險行為，反之本案的時間長度、規模及人數等均遠低於旺角騷亂。他強調本案為時僅13秒，警員傷勢輕微，示威者惡意程度低，指控方都說參與襲擊者只有10至20人，若以5至6年作為量刑起點會明顯過重，認為法庭應判處與被告犯罪程度相稱的刑罰。

控方大律師吳美華表示不同意，稱當時有上千人堵塞警總出入口，癱瘓警總運作，「冒犯性及挑戰性都比旺角暴動嚴重得多」，認為法庭不應忽視判刑帶出的阻嚇信息。

（反修例風暴）