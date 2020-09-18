圍警總打便衣 青年暴動罪成 反修例首宗暴動抗辯定罪 官：警爆痱滋微不足道

襲擊致傷罪脫 官斥無必要控此罪

此外，郭官裁定被告襲擊致造成身體傷害罪不成立，交替控罪「普通襲擊」罪成；他又指痱滋爆裂並非法庭常見的身體受傷，甚至可說是「微不足道」，批評控方沒有必要以此罪提控，也不符合客觀證據。郭官下令案件押後至9月25日判刑。

交替「普通襲擊」罪成 9．25判刑

被告岑曉麟（26歲）早前否認暴動及襲擊致造成身體傷害兩罪，承認一項不依期歸押罪。法官郭啟安在判辭中稱，當晚數以千計示威者為了他們的政治訴求包圍灣仔警察總部，以雜物堵塞出入口，在外牆噴上侮辱字句，破壞閉路電視，行為極具威嚇性，嚴重擾亂社會秩序，已構成非法集結；而被告承認搬鐵馬及協助遮蓋閉路電視，明顯有共同目的包圍警總。

官不接納自衛：襲擊一刻破壞安寧，集結變暴動

郭官指出，只要任何參與非法集結的人一旦破壞社會安寧，該集結即屬暴動。雖然警員在夏愨道被其他示威者襲擊時，被告仍未參與其中，但當被告參與襲擊的一刻，他已經作出破壞社會安寧的行為，將非法集結演變成暴動。

就案發經過，郭啟安認為被告看見便衣警員張金福被其他示威者追打，便「加入戰團」並出了兩拳一腳；又因張推跌他視為「同路人」的女子，為「報復」而參與追截甚至追打警員，所使用的武力絕對是非法，拒絕接納被告自衛之說，裁定暴動罪成。

未能證實爆痱滋因被告出拳

至於襲擊致造成身體傷害罪，郭官指被告對張金福的武力不合理亦不合法，但張不肯定口腔中的痱滋爆裂是否由被告出拳造成，事後沒有就痱滋爆裂即時記錄在警員記事冊，亦沒有即時拍攝傷勢，法庭不能確定當中因果關係，裁定「引致他人身體受傷」未能被充分證實，但較輕微的普通襲擊罪則罪成。

郭官強調，痱滋爆裂並非法庭常見的身體受傷，情况輕微，甚至可以說是「微不足道」，點名批評控方在此情况下仍控告較嚴重的襲擊引致他人身體受傷，沒有必要也不符合客觀證據。

控方案情指當晚11時許，身穿便服、沒佩戴委任證的便衣警員張金福被臨時召回警總，當時所有入口均被示威者封閉，他在尋找入口期間疑被發現其警員身分，遭包圍、辱罵及掟雜物。其後10至20名示威者在警總正門向張拳打腳踢，被告此時加入追打，其間拳打張右臉及背各一下，並腳踢張一下。

截至今年9月6日，有687人在反修例事件中被控暴動罪。目前有3宗暴動案已審結，兩宗經審訊後被裁定罪名不成立，包括上環暴動案的湯氏夫婦和17歲少女，以及去年國慶日涉包圍黃大仙紀律部隊宿舍的20歲青年林子浩；另外一宗是22歲救生員冼嘉豪承認參與6．12暴動，被判監4年。

【案件編號：DCCC825/19】

明報記者

（反修例風暴）

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